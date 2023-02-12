https://ria.ru/20230212/avtomobil-1851562184.html

В Москве на Зубовском бульваре загорелся автомобиль

В Москве на Зубовском бульваре загорелся автомобиль - РИА Новости, 12.02.2023

В Москве на Зубовском бульваре загорелся автомобиль

Спасатели тушат автомобиль, загоревшийся на Зубовском бульваре в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T20:10

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2023-02-12T22:06

происшествия

москва

садовое кольцо (москва)

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Спасатели тушат автомобиль, загоревшийся на Зубовском бульваре в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.Легковое авто загорелось на внутренней стороне Садового кольца у дома 4 на Зубовском бульваре и за короткое время выгорело практически полностью. В районе 20.00 возгорание ликвидировали пожарные. Движение на двух полосах ограничено.Подробности происшествия выясняются.

https://ria.ru/20230111/pozhar-1844048792.html

москва

садовое кольцо (москва)

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2023

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Тушение автомобиля на Зубовском бульваре в Москве Спасатели тушат автомобиль, загоревшийся на Зубовском бульваре в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости 2023-02-12T20:10 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, садовое кольцо (москва)