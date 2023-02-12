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В Москве на Зубовском бульваре загорелся автомобиль - РИА Новости, 12.02.2023
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В Москве на Зубовском бульваре загорелся автомобиль
В Москве на Зубовском бульваре загорелся автомобиль - РИА Новости, 12.02.2023
В Москве на Зубовском бульваре загорелся автомобиль
Спасатели тушат автомобиль, загоревшийся на Зубовском бульваре в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T20:10
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происшествия
москва
садовое кольцо (москва)
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Спасатели тушат автомобиль, загоревшийся на Зубовском бульваре в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.Легковое авто загорелось на внутренней стороне Садового кольца у дома 4 на Зубовском бульваре и за короткое время выгорело практически полностью. В районе 20.00 возгорание ликвидировали пожарные. Движение на двух полосах ограничено.Подробности происшествия выясняются.
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москва
садовое кольцо (москва)
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РИА Новости
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Тушение автомобиля на Зубовском бульваре в Москве
Спасатели тушат автомобиль, загоревшийся на Зубовском бульваре в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости
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происшествия, москва, садовое кольцо (москва)
Происшествия, Москва, Садовое кольцо (Москва)
20:10 12.02.2023 (обновлено: 22:06 12.02.2023)
 
В Москве на Зубовском бульваре загорелся автомобиль

Спасатели потушили автомобиль, загоревшийся на Зубовском бульваре в центре Москвы

© Фото : РИАНовостиАвтомобиль каршеринга загорелся на Зубовском бульваре в центре Москвы
Автомобиль каршеринга загорелся на Зубовском бульваре в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© Фото : РИАНовости
Автомобиль каршеринга загорелся на Зубовском бульваре в центре Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Спасатели тушат автомобиль, загоревшийся на Зубовском бульваре в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Легковое авто загорелось на внутренней стороне Садового кольца у дома 4 на Зубовском бульваре и за короткое время выгорело практически полностью. В районе 20.00 возгорание ликвидировали пожарные. Движение на двух полосах ограничено.
Подробности происшествия выясняются.
Кадры тушения машин на парковке в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 10:25
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ПроисшествияМоскваСадовое кольцо (Москва)
 
 
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