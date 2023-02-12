https://ria.ru/20230212/avtobus-1851535659.html
В пермском Соликамске сгорел автобус
В пермском Соликамске сгорел автобус - РИА Новости, 12.02.2023
В пермском Соликамске сгорел автобус
Автобус сгорел в пермском Соликамске, из него успели эвакуироваться 15 человек, никто не пострадал, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T16:18
2023-02-12T16:18
2023-02-12T16:21
происшествия
соликамск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕРМЬ, 12 фев - РИА Новости. Автобус сгорел в пермском Соликамске, из него успели эвакуироваться 15 человек, никто не пострадал, сообщает краевой главк МЧС. По данным ведомства, днем в пермском Соликамске на улице Черняховского загорелся автобус. Из него эвакуировались 15 человек: пассажиры с детьми, кондуктор и водитель. Никто не пострадал. На опубликованных жителями в соцсетях видео видно, что ПАЗик выгорел полностью. "По прибытии к месту вызова первых подразделений пожарной охраны было установлено, что происходит горение автобуса по всей площади. Площадь пожара составила 18 метров квадратных", — сообщили в пресс-службе краевого ГУМЧС. Пожарные потушили автобус примерно через 15 минут после поступления звонка о пожаре. Причина происшествия выясняется.
https://ria.ru/20230211/pozhar-1851374180.html
соликамск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, соликамск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Соликамск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:18 12.02.2023 (обновлено: 16:21 12.02.2023)
В пермском Соликамске сгорел автобус
В пермском Соликамске сгорел автобус, из него эвакуировались 15 человек