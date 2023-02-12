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СМИ: командир ВСУ сообщил о запрете на въезд в Артемовск для гражданских - РИА Новости, 12.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230212/artemovsk-1851558243.html
СМИ: командир ВСУ сообщил о запрете на въезд в Артемовск для гражданских
СМИ: командир ВСУ сообщил о запрете на въезд в Артемовск для гражданских - РИА Новости, 12.02.2023
СМИ: командир ВСУ сообщил о запрете на въезд в Артемовск для гражданских
Командир украинских войск с позывным "Мадьяр" сообщил, что с 13 февраля въезд в город Артемовск для гражданских лиц закроют, попасть в город можно будет только... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T19:35
2023-02-12T19:35
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
украина
страна.ua
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Командир украинских войск с позывным "Мадьяр" сообщил, что с 13 февраля въезд в город Артемовск для гражданских лиц закроют, попасть в город можно будет только по спецпропускам. Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В минувшую среду командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов отмечал, что российские подразделения продолжают успешное продвижение в Артемовске, заняты несколько улиц города. В пятницу врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин говорил, что силы РФ закрепились в северной части Артемовска в ДНР, перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск.
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артемовск
донецкая народная республика
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в мире, артемовск, донецкая народная республика, украина, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Украина, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
19:35 12.02.2023
 
СМИ: командир ВСУ сообщил о запрете на въезд в Артемовск для гражданских

"Страна.ua": в ВСУ сообщили о запрете на въезд в Артемовск для гражданских с 13 февраля

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные на окраине Артемовска
Украинские военные на окраине Артемовска - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные на окраине Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Командир украинских войск с позывным "Мадьяр" сообщил, что с 13 февраля въезд в город Артемовск для гражданских лиц закроют, попасть в город можно будет только по спецпропускам.
"С завтрашнего дня военные закроют доступ в Бахмут (Артемовск - ред.) для всех гражданских лиц, включая волонтеров... Попасть в Бахмут можно будет только по спецпропускам", - пишет украинское издание "Страна.ua" в своем телеграм-канале со ссылкой на видеообращение "Мадьяра".
Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В минувшую среду командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов отмечал, что российские подразделения продолжают успешное продвижение в Артемовске, заняты несколько улиц города. В пятницу врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин говорил, что силы РФ закрепились в северной части Артемовска в ДНР, перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск.
Беженцы из Артемовска о мародерстве украинских военных - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Вчера, 12:55Специальная военная операция на Украине
Беженцы из Артемовска рассказали о мародерстве украинских солдат
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
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