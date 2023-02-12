https://ria.ru/20230212/artemovsk-1851558243.html
СМИ: командир ВСУ сообщил о запрете на въезд в Артемовск для гражданских
СМИ: командир ВСУ сообщил о запрете на въезд в Артемовск для гражданских - РИА Новости, 12.02.2023
СМИ: командир ВСУ сообщил о запрете на въезд в Артемовск для гражданских
Командир украинских войск с позывным "Мадьяр" сообщил, что с 13 февраля въезд в город Артемовск для гражданских лиц закроют, попасть в город можно будет только... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T19:35
2023-02-12T19:35
2023-02-12T19:35
специальная военная операция на украине
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артемовск
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Командир украинских войск с позывным "Мадьяр" сообщил, что с 13 февраля въезд в город Артемовск для гражданских лиц закроют, попасть в город можно будет только по спецпропускам. Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В минувшую среду командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов отмечал, что российские подразделения продолжают успешное продвижение в Артемовске, заняты несколько улиц города. В пятницу врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин говорил, что силы РФ закрепились в северной части Артемовска в ДНР, перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск.
https://ria.ru/20230212/soledar-1851509022.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Украина, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
СМИ: командир ВСУ сообщил о запрете на въезд в Артемовск для гражданских
"Страна.ua": в ВСУ сообщили о запрете на въезд в Артемовск для гражданских с 13 февраля