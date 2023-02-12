https://ria.ru/20230212/artemovsk-1851467797.html

Экс-командир батальона "Азов"* заявил, что в Артемовске ВСУ "теряют лучших"

Экс-командир батальона "Азов"* заявил, что в Артемовске ВСУ "теряют лучших" - РИА Новости, 12.02.2023

Экс-командир батальона "Азов"* заявил, что в Артемовске ВСУ "теряют лучших"

Бывший командир украинского националистического батальона "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Максим Жорин заявил, что в Артемовске... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T00:38

2023-02-12T00:38

2023-02-12T01:34

специальная военная операция на украине

россия

артемовск

донецкая народная республика

денис пушилин

владимир путин

апты алаудинов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849509989_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_b33de58e2d64149e37592973e617d82e.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Бывший командир украинского националистического батальона "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Максим Жорин заявил, что в Артемовске (украинское название - Бахмут) украинские войска "теряют лучших", его цитирует украинское издание "Страна.ua". Он, как отмечается, убежден, что никакие танки и авиация не смогут компенсировать украинским войскам потерю тех военных, которые сейчас погибают в этом районе. Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В минувшую среду командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов отмечал, что российские подразделения продолжают успешное продвижение в Артемовске, заняты несколько улиц города. В пятницу врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин говорил, что силы РФ закрепились в северной части Артемовска в ДНР, перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск. В минувший вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу указывал, что боевые действия в районах Угледара и Артемовска успешно развиваются. В пятницу Пушилин сообщал, что российские военные закрепились в южной части Угледара, но Киев продолжает перебрасывать резервы в город. Ранее его советник Ян Гагин говорил, что российские подразделения закрепились на окраинах Угледара, в городе идут серьезные артиллерийские дуэли. Российские подразделения также продолжают освобождение Марьинки, "поступают хорошие сигналы", однако Киев перебрасывает туда, как и в Угледар, дополнительные резервы, отмечал в минувший вторник врио главы ДНР Денис Пушилин. Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Путин заявлял, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20230210/prestupleniya-1851324764.html

https://ria.ru/20230209/azov-1850964494.html

россия

артемовск

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин, апты алаудинов