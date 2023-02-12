00:38 12.02.2023 (обновлено: 01:34 12.02.2023)
Экс-командир батальона "Азов"* заявил, что в Артемовске ВСУ "теряют лучших"
"Страна.ua": экс-командир "Азова" Жорин заявил о потере "лучших" бойцов ВСУ в Артемовске
© AP Photo / LibkosУкраинские военные переносят раненого в Артемовске (украинское название Бахмут)
© AP Photo / Libkos
Украинские военные переносят раненого в Артемовске (украинское название Бахмут). Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Бывший командир украинского националистического батальона "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Максим Жорин заявил, что в Артемовске (украинское название - Бахмут) украинские войска "теряют лучших", его цитирует украинское издание "Страна.ua".
"Внимание и большинство сил сейчас враг перенес непосредственно на сам город. Пытаются продвигаться по территориям частного сектора, промзоны. Очень тяжелые бои уходят за каждый дом, за каждый метр. Самая большая наша проблема - сейчас самые боеспособные подразделения нашей армии теряют лучших своих бойцов", - цитирует издание публикацию в телеграм-канале Жорина.
Он, как отмечается, убежден, что никакие танки и авиация не смогут компенсировать украинским войскам потерю тех военных, которые сейчас погибают в этом районе.
Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В минувшую среду командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов отмечал, что российские подразделения продолжают успешное продвижение в Артемовске, заняты несколько улиц города. В пятницу врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин говорил, что силы РФ закрепились в северной части Артемовска в ДНР, перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск.
В минувший вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу указывал, что боевые действия в районах Угледара и Артемовска успешно развиваются. В пятницу Пушилин сообщал, что российские военные закрепились в южной части Угледара, но Киев продолжает перебрасывать резервы в город. Ранее его советник Ян Гагин говорил, что российские подразделения закрепились на окраинах Угледара, в городе идут серьезные артиллерийские дуэли.
Российские подразделения также продолжают освобождение Марьинки, "поступают хорошие сигналы", однако Киев перебрасывает туда, как и в Угледар, дополнительные резервы, отмечал в минувший вторник врио главы ДНР Денис Пушилин. Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Путин заявлял, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.