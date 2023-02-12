https://ria.ru/20230212/aleksandrovka-1851509844.html

Украинские войска обстреляли Александровку

Украинские войска обстреляли Александровку - РИА Новости, 12.02.2023

Украинские войска обстреляли Александровку

Украинские войска в 11.00 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Александровке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T13:02

2023-02-12T13:02

2023-02-12T13:02

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

петровский район

донецк

сцкк

нато

александровка (азовский район)

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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Украинские войска в 11.00 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Александровке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным ведомства, в 11.00 зафиксирован обстрел со стороны украинских войск по направлению: населенный пункт Дальнее – населенный пункт Александровка. "Выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел столицы ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851443578.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк

александровка (азовский район)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк, сцкк, нато, александровка (азовский район)