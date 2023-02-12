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Украинские войска обстреляли Александровку - РИА Новости, 12.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230212/aleksandrovka-1851509844.html
Украинские войска обстреляли Александровку
Украинские войска обстреляли Александровку - РИА Новости, 12.02.2023
Украинские войска обстреляли Александровку
Украинские войска в 11.00 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Александровке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T13:02
2023-02-12T13:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
петровский район
донецк
сцкк
нато
александровка (азовский район)
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Украинские войска в 11.00 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Александровке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным ведомства, в 11.00 зафиксирован обстрел со стороны украинских войск по направлению: населенный пункт Дальнее – населенный пункт Александровка. "Выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел столицы ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851443578.html
донецкая народная республика
петровский район
донецк
александровка (азовский район)
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в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк, сцкк, нато, александровка (азовский район)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, СЦКК, НАТО, Александровка (Азовский район)
13:02 12.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Александровку

Украинские войска выпустили по Александровке восемь снарядов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно
Вид на соседний дом через разбитое окно - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Украинские войска в 11.00 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Александровке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По данным ведомства, в 11.00 зафиксирован обстрел со стороны украинских войск по направлению: населенный пункт Дальнее – населенный пункт Александровка. "Выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел столицы ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДонецкСЦККНАТОАлександровка (Азовский район)
 
 
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