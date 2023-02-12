https://ria.ru/20230212/aktivy-1851535777.html

Банк Credit Suisse заморозил более трети российских активов в Швейцарии

Банк Credit Suisse заморозил более трети российских активов в Швейцарии - РИА Новости, 12.02.2023

Банк Credit Suisse заморозил более трети российских активов в Швейцарии

Один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, – 17,6... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T16:18

2023-02-12T16:18

2023-02-12T16:18

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ЦЮРИХ, 12 фев - РИА Новости. Один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, – 17,6 миллиарда франков (свыше 19 миллиардов долларов), сообщает местная газета SonntagsZeitung со ссылкой на информацию, полученную от банка. По официальным данным властей страны, из-за санкций в связи с российской спецоперацией на Украине Швейцария заморозила активы РФ на сумму 7,5 миллиарда швейцарских франков и заблокировала 15 объектов недвижимости. По информации SonntagsZeitung, всего в стране задекларировано около 50 миллиардов долларов российских средств. Издание полагает, что из этой суммы только около 4 миллиардов швейцарских франков принадлежат лицам, попавшим под санкции Берна. Оставшиеся 13,6 миллиарда – активы, которые не подпадают под санкции непосредственно в Швейцарии, но де-факто заморожены. Эти средства могут принадлежать лицам, оказавшимся в санкционных списках других стран, а также российскому государству и Центробанку РФ.

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экономика, швейцария, credit suisse , россия, украина, в мире