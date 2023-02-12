https://ria.ru/20230212/afganistan-1851543911.html

Кабулов хочет обсудить с талибами запрет женщинам учиться

Кабулов хочет обсудить с талибами запрет женщинам учиться - РИА Новости, 12.02.2023

Кабулов хочет обсудить с талибами запрет женщинам учиться

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов намерен обсудить с властями Афганистана запрет женщинам РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T17:20

2023-02-12T17:20

2023-02-12T17:20

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 фев – РИА Новости. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов намерен обсудить с властями Афганистана запрет женщинам учиться. "Последний шаг властей Талибана* по лишению женщин возможности учиться в университетах бессмысленен. Я не могу этого понять. Я хочу поговорить с руководством движения "Талибан"* и разделить нашу тревогу и разочарование", - сказал Кабулов в интервью изданию The Week. Ранее афганские СМИ сообщали, что министерство высшего образования в правительстве талибов распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана. Министр высшего образования Афганистана заявил, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям. "Талибан"* предписал также всем местным и международным неправительственным организациям в Афганистане приостановить работу сотрудниц женского пола. После этого ряд международных неправительственных организаций приостановили работу в Афганистане. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал такое решение властей Афганистана ударом по правам женщин.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230110/zhenschiny-1843913584.html

https://ria.ru/20221225/afganistan-1841161417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, афганистан, россия, азия, замир кабулов, талибан, оон