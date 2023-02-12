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Кабулов хочет обсудить с талибами запрет женщинам учиться - РИА Новости, 12.02.2023
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Кабулов хочет обсудить с талибами запрет женщинам учиться
Кабулов хочет обсудить с талибами запрет женщинам учиться - РИА Новости, 12.02.2023
Кабулов хочет обсудить с талибами запрет женщинам учиться
Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов намерен обсудить с властями Афганистана запрет женщинам РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T17:20
2023-02-12T17:20
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 фев – РИА Новости. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов намерен обсудить с властями Афганистана запрет женщинам учиться. "Последний шаг властей Талибана* по лишению женщин возможности учиться в университетах бессмысленен. Я не могу этого понять. Я хочу поговорить с руководством движения "Талибан"* и разделить нашу тревогу и разочарование", - сказал Кабулов в интервью изданию The Week. Ранее афганские СМИ сообщали, что министерство высшего образования в правительстве талибов распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана. Министр высшего образования Афганистана заявил, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям. "Талибан"* предписал также всем местным и международным неправительственным организациям в Афганистане приостановить работу сотрудниц женского пола. После этого ряд международных неправительственных организаций приостановили работу в Афганистане. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал такое решение властей Афганистана ударом по правам женщин.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230110/zhenschiny-1843913584.html
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в мире, афганистан, россия, азия, замир кабулов, талибан, оон
В мире, Афганистан, Россия, Азия, Замир Кабулов, Талибан, ООН
17:20 12.02.2023
 
Кабулов хочет обсудить с талибами запрет женщинам учиться

Спецпредставитель по Афганистану Кабулов хочет обсудить с талибами запрет женщинам учиться

© AP Photo / Petros GiannakourisАфганские женщины
Афганские женщины - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Афганские женщины. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 фев – РИА Новости. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов намерен обсудить с властями Афганистана запрет женщинам учиться.
"Последний шаг властей Талибана* по лишению женщин возможности учиться в университетах бессмысленен. Я не могу этого понять. Я хочу поговорить с руководством движения "Талибан"* и разделить нашу тревогу и разочарование", - сказал Кабулов в интервью изданию The Week.
Мусульманки - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
10 января, 15:18
Талибы запретили женщинам работать в торговых центрах
Ранее афганские СМИ сообщали, что министерство высшего образования в правительстве талибов распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана. Министр высшего образования Афганистана заявил, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям.
"Талибан"* предписал также всем местным и международным неправительственным организациям в Афганистане приостановить работу сотрудниц женского пола. После этого ряд международных неправительственных организаций приостановили работу в Афганистане. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал такое решение властей Афганистана ударом по правам женщин.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря 2022, 03:19
Блинкен предупредил, чем грозит дискриминация женщин в Афганистане
 
В миреАфганистанРоссияАзияЗамир КабуловТалибанООН
 
 
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