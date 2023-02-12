https://ria.ru/20230212/afganistan-1851543721.html

Россия разочарована действиями талибов, заявил Кабулов

Россия разочарована действиями талибов, заявил Кабулов - РИА Новости, 12.02.2023

Россия разочарована действиями талибов, заявил Кабулов

Россия разочарована тем, как движение "Талибан"* справляется с ситуацией в Афганистане, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T17:18

2023-02-12T17:18

2023-02-12T17:18

в мире

афганистан

россия

кабул (город)

мохаммад хасан ахунд

замир кабулов

талибан

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 фев – РИА Новости. Россия разочарована тем, как движение "Талибан"* справляется с ситуацией в Афганистане, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. "Мы, конечно, стараемся не вмешиваться во внутренние дела других стран. Но мы не можем скрыть разочарования тем, как талибы справляются с ситуацией. Оно (движение – ред.) проделало большую работу, выгнав американцев и все марионеточные правительства. Но оно не научилось управлять государством. Талибы неоднократно заявляли, что они усвоили уроки и не повторят прошлых ошибок. Но сейчас мы видим ту же картину", - заявил Кабулов изданию The Week. Он отметил, что особое беспокойство вызывает социально-экономическая ситуация в Афганистане, которая сочетается с другими вызовами, такими как терроризм и наркотики. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20230208/plany-1850673337.html

https://ria.ru/20221014/afganistan-1824006253.html

афганистан

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кабул (город)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, россия, кабул (город), мохаммад хасан ахунд, замир кабулов, талибан, оон