https://ria.ru/20230212/aeroport-1851539820.html

Аэропорт Хатай в Турции возобновил работу после землетрясения

Аэропорт Хатай в Турции возобновил работу после землетрясения - РИА Новости, 12.02.2023

Аэропорт Хатай в Турции возобновил работу после землетрясения

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило о возобновлении работы аэропорта Хатай после ремонта взлетно-посадочной полосы, поврежденной после... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T16:47

2023-02-12T16:47

2023-02-12T17:54

в мире

хатай (провинция)

турция

сирия

реджеп тайип эрдоган

сильное землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 12 фев - РИА Новости. Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило о возобновлении работы аэропорта Хатай после ремонта взлетно-посадочной полосы, поврежденной после катастрофических землетрясений. "Мы завершили ремонт ВПП в аэропорту Хатай, сегодня он вновь введен в эксплуатацию", - написал в Twitter министр Адиль Караисмаилоглу.Благодаря воздушной гавани станет легче обеспечивать жителей провинции Хатай гуманитарной помощью и восстанавливать то, что разрушила стихия. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24 тысяч человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.

https://ria.ru/20230212/turtsiya-1851520347.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, хатай (провинция), турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии