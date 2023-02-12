https://ria.ru/20230212/aeroport-1851539820.html
Аэропорт Хатай в Турции возобновил работу после землетрясения
Аэропорт Хатай в Турции возобновил работу после землетрясения - РИА Новости, 12.02.2023
Аэропорт Хатай в Турции возобновил работу после землетрясения
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило о возобновлении работы аэропорта Хатай после ремонта взлетно-посадочной полосы, поврежденной после... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T16:47
2023-02-12T16:47
2023-02-12T17:54
в мире
хатай (провинция)
турция
сирия
реджеп тайип эрдоган
сильное землетрясение в турции и сирии
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СТАМБУЛ, 12 фев - РИА Новости. Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило о возобновлении работы аэропорта Хатай после ремонта взлетно-посадочной полосы, поврежденной после катастрофических землетрясений. "Мы завершили ремонт ВПП в аэропорту Хатай, сегодня он вновь введен в эксплуатацию", - написал в Twitter министр Адиль Караисмаилоглу.Благодаря воздушной гавани станет легче обеспечивать жителей провинции Хатай гуманитарной помощью и восстанавливать то, что разрушила стихия. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24 тысяч человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
https://ria.ru/20230212/turtsiya-1851520347.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хатай (провинция), турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Хатай (провинция), Турция, Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
16:47 12.02.2023 (обновлено: 17:54 12.02.2023)
Аэропорт Хатай в Турции возобновил работу после землетрясения
В аэропорту Хатай в Турции отремонтировали ВПП, он возобновил работу после землетрясения