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Аэропорт Хатай в Турции возобновил работу после землетрясения - РИА Новости, 12.02.2023
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Аэропорт Хатай в Турции возобновил работу после землетрясения
Аэропорт Хатай в Турции возобновил работу после землетрясения - РИА Новости, 12.02.2023
Аэропорт Хатай в Турции возобновил работу после землетрясения
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило о возобновлении работы аэропорта Хатай после ремонта взлетно-посадочной полосы, поврежденной после... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T16:47
2023-02-12T17:54
в мире
хатай (провинция)
турция
сирия
реджеп тайип эрдоган
сильное землетрясение в турции и сирии
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СТАМБУЛ, 12 фев - РИА Новости. Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило о возобновлении работы аэропорта Хатай после ремонта взлетно-посадочной полосы, поврежденной после катастрофических землетрясений. "Мы завершили ремонт ВПП в аэропорту Хатай, сегодня он вновь введен в эксплуатацию", - написал в Twitter министр Адиль Караисмаилоглу.Благодаря воздушной гавани станет легче обеспечивать жителей провинции Хатай гуманитарной помощью и восстанавливать то, что разрушила стихия. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24 тысяч человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
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хатай (провинция)
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в мире, хатай (провинция), турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Хатай (провинция), Турция, Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
16:47 12.02.2023 (обновлено: 17:54 12.02.2023)
 
Аэропорт Хатай в Турции возобновил работу после землетрясения

В аэропорту Хатай в Турции отремонтировали ВПП, он возобновил работу после землетрясения

© Фото : РоскосмосСпутниковый снимок затопленного турецкого аэропорта Хатай
Спутниковый снимок затопленного турецкого аэропорта Хатай - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© Фото : Роскосмос
Спутниковый снимок затопленного турецкого аэропорта Хатай. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 12 фев - РИА Новости. Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило о возобновлении работы аэропорта Хатай после ремонта взлетно-посадочной полосы, поврежденной после катастрофических землетрясений.
"Мы завершили ремонт ВПП в аэропорту Хатай, сегодня он вновь введен в эксплуатацию", - написал в Twitter министр Адиль Караисмаилоглу.
Благодаря воздушной гавани станет легче обеспечивать жителей провинции Хатай гуманитарной помощью и восстанавливать то, что разрушила стихия.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24 тысяч человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
Снимок тектонического разлома после землетрясения на юго-востоке Турции, опубликованный Роскосмосом - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Вчера, 14:27
"Роскосмос" опубликовал снимок тектонического разлома в Турции
 
В миреХатай (провинция)ТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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