https://ria.ru/20230211/zemletryasenie-1851403481.html
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 21 043 человек
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 21 043 человек - РИА Новости, 11.02.2023
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 21 043 человек
Число погибших при землетрясении в Турции на данный момент составляет 21 043, более 80 тысяч человек ранены, сообщил президент страны Тайип Эрдоган, выступая в... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T14:45
2023-02-11T14:45
2023-02-11T14:52
в мире
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850827127_0:158:1280:878_1920x0_80_0_0_98bdbe81232cd60434a67e25239fb835.jpg
АНКАРА, 11 фев - РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Турции на данный момент составляет 21 043, более 80 тысяч человек ранены, сообщил президент страны Тайип Эрдоган, выступая в субботу в провинции Диярбакыр."Двадцать одна тысяча 43 гражданина погибли и 80 тысяч 97 граждан получили ранения", - сказал Эрдоган.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали афтершоки, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
https://ria.ru/20230211/razlom-1851398414.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850827127_56:0:1280:918_1920x0_80_0_0_e5f718b5c57febba3032332b1e29748c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
14:45 11.02.2023 (обновлено: 14:52 11.02.2023)
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 21 043 человек
Президент Турции Эрдоган сообщил о 21 043 погибших при землетрясении