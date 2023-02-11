https://ria.ru/20230211/zemletryasenie-1851403481.html

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 21 043 человек

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 21 043 человек - РИА Новости, 11.02.2023

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 21 043 человек

Число погибших при землетрясении в Турции на данный момент составляет 21 043, более 80 тысяч человек ранены, сообщил президент страны Тайип Эрдоган, выступая в... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T14:45

2023-02-11T14:45

2023-02-11T14:52

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 11 фев - РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Турции на данный момент составляет 21 043, более 80 тысяч человек ранены, сообщил президент страны Тайип Эрдоган, выступая в субботу в провинции Диярбакыр."Двадцать одна тысяча 43 гражданина погибли и 80 тысяч 97 граждан получили ранения", - сказал Эрдоган.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали афтершоки, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.

https://ria.ru/20230211/razlom-1851398414.html

турция

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии