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Число погибших при землетрясении в Турции достигло 21 043 человек - РИА Новости, 11.02.2023
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Число погибших при землетрясении в Турции достигло 21 043 человек
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 21 043 человек - РИА Новости, 11.02.2023
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 21 043 человек
Число погибших при землетрясении в Турции на данный момент составляет 21 043, более 80 тысяч человек ранены, сообщил президент страны Тайип Эрдоган, выступая в... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T14:45
2023-02-11T14:52
в мире
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 11 фев - РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Турции на данный момент составляет 21 043, более 80 тысяч человек ранены, сообщил президент страны Тайип Эрдоган, выступая в субботу в провинции Диярбакыр."Двадцать одна тысяча 43 гражданина погибли и 80 тысяч 97 граждан получили ранения", - сказал Эрдоган.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали афтершоки, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
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в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
14:45 11.02.2023 (обновлено: 14:52 11.02.2023)
 
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 21 043 человек

Президент Турции Эрдоган сообщил о 21 043 погибших при землетрясении

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЖилые дома, разрушенные в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш
Жилые дома, разрушенные в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Жилые дома, разрушенные в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш
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АНКАРА, 11 фев - РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Турции на данный момент составляет 21 043, более 80 тысяч человек ранены, сообщил президент страны Тайип Эрдоган, выступая в субботу в провинции Диярбакыр.
"Двадцать одна тысяча 43 гражданина погибли и 80 тысяч 97 граждан получили ранения", - сказал Эрдоган.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали афтершоки, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
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В миреТурцияСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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