https://ria.ru/20230211/zemletryasenie-1851385524.html

Силу землетрясения в Турции сравнили со взрывом 500 атомных бомб

Силу землетрясения в Турции сравнили со взрывом 500 атомных бомб - РИА Новости, 11.02.2023

Силу землетрясения в Турции сравнили со взрывом 500 атомных бомб

Землетрясения в Турции равносильны взрыву 500 атомных бомб, сообщил гендиректор отдела по снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T12:25

2023-02-11T12:25

2023-02-11T13:33

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851197074_0:96:802:547_1920x0_80_0_0_3daaf52b82928e0e985d8eb35d474493.jpg

АНКАРА, 11 фев — РИА Новости. Землетрясения в Турции равносильны взрыву 500 атомных бомб, сообщил гендиректор отдела по снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.По словам Татара, район трясло на протяжении примерно двух минут.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. По словам президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной части страны и в следующие дни.В Турции объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.

https://ria.ru/20230211/aleppo-1851361903.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии