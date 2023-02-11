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Силу землетрясения в Турции сравнили со взрывом 500 атомных бомб - РИА Новости, 11.02.2023
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Силу землетрясения в Турции сравнили со взрывом 500 атомных бомб
Силу землетрясения в Турции сравнили со взрывом 500 атомных бомб - РИА Новости, 11.02.2023
Силу землетрясения в Турции сравнили со взрывом 500 атомных бомб
Землетрясения в Турции равносильны взрыву 500 атомных бомб, сообщил гендиректор отдела по снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T12:25
2023-02-11T13:33
в мире
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 11 фев — РИА Новости. Землетрясения в Турции равносильны взрыву 500 атомных бомб, сообщил гендиректор отдела по снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.По словам Татара, район трясло на протяжении примерно двух минут.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. По словам президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной части страны и в следующие дни.В Турции объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.
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в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
12:25 11.02.2023 (обновлено: 13:33 11.02.2023)
 
Силу землетрясения в Турции сравнили со взрывом 500 атомных бомб

Власти сравнили силу землетрясения в Турции со взрывом 500 атомных бомб

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЖилые дома, разрушенные в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш
Жилые дома, разрушенные в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Жилые дома, разрушенные в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш
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АНКАРА, 11 фев — РИА Новости. Землетрясения в Турции равносильны взрыву 500 атомных бомб, сообщил гендиректор отдела по снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.
"Мы столкнулись с катастрофой, намного превосходящей то, что мы предполагали. Мы анализируем два землетрясения, произошедшие 6 февраля. Продолжительность первого землетрясения составила 65 секунд, имело разрушительный эффект. Второе землетрясение оказывало разрушительное воздействие в течение 45 секунд", — сказал он.
По словам Татара, район трясло на протяжении примерно двух минут.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. По словам президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной части страны и в следующие дни.
В Турции объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.
Цитадель Алеппо - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
08:47
Житель Алеппо рассказал о повреждениях башни цитадели при землетрясении
 
В миреТурцияСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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