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Система здравоохранения ДНР перейдет на ОМС с 1 января 2024 года
Система здравоохранения ДНР перейдет на ОМС с 1 января 2024 года - РИА Новости, 11.02.2023
Система здравоохранения ДНР перейдет на ОМС с 1 января 2024 года
Система здравоохранения в ДНР полностью перейдет на обязательное медицинское страхование с 1 января 2024 года, сейчас жители республики должны оформлять полисы, РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T07:00
2023-02-11T07:00
2023-02-11T08:38
донецкая народная республика
ростовская область
общество
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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Система здравоохранения в ДНР полностью перейдет на обязательное медицинское страхование с 1 января 2024 года, сейчас жители республики должны оформлять полисы, заявил председатель комитета Народного Совета по здравоохранению Александр Сереженко. По его словам, для получения полиса ОМС уже сейчас жители ДНР могут обращаться в страховые компании при любой медицинской организации соседней Ростовской области или дождаться, когда соответствующие органы начнут работать в самой ДНР. "Также можно получить цифровой вариант через "Госуслуги", - добавил парламентарий.
https://realty.ria.ru/20230202/lnr-1849321298.html
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донецкая народная республика, ростовская область, общество
Донецкая Народная Республика, Ростовская область, Общество
07:00 11.02.2023 (обновлено: 08:38 11.02.2023)
Система здравоохранения ДНР перейдет на ОМС с 1 января 2024 года
В ДНР объявили о переходе системы здравоохранения на ОМС с 1 января 2024 года