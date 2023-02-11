https://ria.ru/20230211/zakon-1851396439.html
Глава Приднестровья раскритиковал молдавский "закон о сепаратизме"
Глава Приднестровья раскритиковал молдавский "закон о сепаратизме" - РИА Новости, 11.02.2023
Глава Приднестровья раскритиковал молдавский "закон о сепаратизме"
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский считает, что принятый парламентом Молдавии так называемый "закон о сепаратизме"... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T14:04
2023-02-11T14:04
2023-02-11T14:04
приднестровская молдавская республика
вадим красносельский
молдавия
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский считает, что принятый парламентом Молдавии так называемый "закон о сепаратизме" определяет всех жителей Приднестровья преступниками. "Есть вот четыре признака геноцида. Есть первый признак. Знаете, в чем он выражен? Это постановка народа, проживающего на территории, вне рамок своего правового поля. "Закон о сепаратизме" как раз поставил всех граждан Приднестровье в правовое поле. В кавычках, наконец-то, правовое поле Молдовы, назвав всех преступниками, понимаете", - приводит телеканал "Первый Приднестровский" слова Красносельского. Он отметил, что ранее власти Молдавии хотели назвать приднестровцев "вне закона, по беспределу". "Сейчас они придумали закон, назвав всех жителей Приднестровья преступниками, исправили, в кавычках, правовой пробел. Отношение митрополии к Приднестровью, как они думают, метрополии, конечно же. Вот и все. Фактически закон дает все основания для привлечения любого гражданина к уголовной ответственности по его физическому, юридическому отношению к ПМР", - подчеркнул Красносельский. На прошлой неделе парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД ПМР резко отрицательно отреагировал на принятие парламентом Молдавии так называемого "закона о сепаратизме", полагая, что Кишинев тем самым подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html
https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851338708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, молдавия, в мире
Приднестровская Молдавская Республика, Вадим Красносельский, Молдавия, В мире
Глава Приднестровья раскритиковал молдавский "закон о сепаратизме"
Красносельский: молдавский "закон о сепаратизме" определил приднестровцев преступниками
ТИРАСПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости.
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский считает
, что принятый парламентом Молдавии так называемый "закон о сепаратизме" определяет всех жителей Приднестровья преступниками.
"Есть вот четыре признака геноцида. Есть первый признак. Знаете, в чем он выражен? Это постановка народа, проживающего на территории, вне рамок своего правового поля. "Закон о сепаратизме" как раз поставил всех граждан Приднестровье в правовое поле. В кавычках, наконец-то, правовое поле Молдовы, назвав всех преступниками, понимаете", - приводит телеканал "Первый Приднестровский" слова Красносельского.
Он отметил, что ранее власти Молдавии хотели назвать приднестровцев "вне закона, по беспределу".
"Сейчас они придумали закон, назвав всех жителей Приднестровья преступниками, исправили, в кавычках, правовой пробел. Отношение митрополии к Приднестровью, как они думают, метрополии, конечно же. Вот и все. Фактически закон дает все основания для привлечения любого гражданина к уголовной ответственности по его физическому, юридическому отношению к ПМР", - подчеркнул Красносельский.
На прошлой неделе парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД ПМР резко отрицательно отреагировал на принятие парламентом Молдавии так называемого "закона о сепаратизме", полагая, что Кишинев
тем самым подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.