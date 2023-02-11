https://ria.ru/20230211/zakon-1851396439.html

Глава Приднестровья раскритиковал молдавский "закон о сепаратизме"

Глава Приднестровья раскритиковал молдавский "закон о сепаратизме" - РИА Новости, 11.02.2023

Глава Приднестровья раскритиковал молдавский "закон о сепаратизме"

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский считает, что принятый парламентом Молдавии так называемый "закон о сепаратизме"... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T14:04

2023-02-11T14:04

2023-02-11T14:04

приднестровская молдавская республика

вадим красносельский

молдавия

в мире

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ТИРАСПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский считает, что принятый парламентом Молдавии так называемый "закон о сепаратизме" определяет всех жителей Приднестровья преступниками. "Есть вот четыре признака геноцида. Есть первый признак. Знаете, в чем он выражен? Это постановка народа, проживающего на территории, вне рамок своего правового поля. "Закон о сепаратизме" как раз поставил всех граждан Приднестровье в правовое поле. В кавычках, наконец-то, правовое поле Молдовы, назвав всех преступниками, понимаете", - приводит телеканал "Первый Приднестровский" слова Красносельского. Он отметил, что ранее власти Молдавии хотели назвать приднестровцев "вне закона, по беспределу". "Сейчас они придумали закон, назвав всех жителей Приднестровья преступниками, исправили, в кавычках, правовой пробел. Отношение митрополии к Приднестровью, как они думают, метрополии, конечно же. Вот и все. Фактически закон дает все основания для привлечения любого гражданина к уголовной ответственности по его физическому, юридическому отношению к ПМР", - подчеркнул Красносельский. На прошлой неделе парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД ПМР резко отрицательно отреагировал на принятие парламентом Молдавии так называемого "закона о сепаратизме", полагая, что Кишинев тем самым подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, молдавия, в мире