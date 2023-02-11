Рейтинг@Mail.ru
Глава Приднестровья раскритиковал молдавский "закон о сепаратизме" - РИА Новости, 11.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230211/zakon-1851396439.html
Глава Приднестровья раскритиковал молдавский "закон о сепаратизме"
Глава Приднестровья раскритиковал молдавский "закон о сепаратизме" - РИА Новости, 11.02.2023
Глава Приднестровья раскритиковал молдавский "закон о сепаратизме"
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский считает, что принятый парламентом Молдавии так называемый "закон о сепаратизме"... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T14:04
2023-02-11T14:04
приднестровская молдавская республика
вадим красносельский
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764913791_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7d318033d753ea73d122d3158cbdc6c1.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский считает, что принятый парламентом Молдавии так называемый "закон о сепаратизме" определяет всех жителей Приднестровья преступниками. "Есть вот четыре признака геноцида. Есть первый признак. Знаете, в чем он выражен? Это постановка народа, проживающего на территории, вне рамок своего правового поля. "Закон о сепаратизме" как раз поставил всех граждан Приднестровье в правовое поле. В кавычках, наконец-то, правовое поле Молдовы, назвав всех преступниками, понимаете", - приводит телеканал "Первый Приднестровский" слова Красносельского. Он отметил, что ранее власти Молдавии хотели назвать приднестровцев "вне закона, по беспределу". "Сейчас они придумали закон, назвав всех жителей Приднестровья преступниками, исправили, в кавычках, правовой пробел. Отношение митрополии к Приднестровью, как они думают, метрополии, конечно же. Вот и все. Фактически закон дает все основания для привлечения любого гражданина к уголовной ответственности по его физическому, юридическому отношению к ПМР", - подчеркнул Красносельский. На прошлой неделе парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД ПМР резко отрицательно отреагировал на принятие парламентом Молдавии так называемого "закона о сепаратизме", полагая, что Кишинев тем самым подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html
https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851338708.html
приднестровская молдавская республика
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764913791_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_0cc9892e5c8fa0a4f232de68c8cd9687.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, молдавия, в мире
Приднестровская Молдавская Республика, Вадим Красносельский, Молдавия, В мире
14:04 11.02.2023
 
Глава Приднестровья раскритиковал молдавский "закон о сепаратизме"

Красносельский: молдавский "закон о сепаратизме" определил приднестровцев преступниками

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский считает, что принятый парламентом Молдавии так называемый "закон о сепаратизме" определяет всех жителей Приднестровья преступниками.
"Есть вот четыре признака геноцида. Есть первый признак. Знаете, в чем он выражен? Это постановка народа, проживающего на территории, вне рамок своего правового поля. "Закон о сепаратизме" как раз поставил всех граждан Приднестровье в правовое поле. В кавычках, наконец-то, правовое поле Молдовы, назвав всех преступниками, понимаете", - приводит телеканал "Первый Приднестровский" слова Красносельского.
Он отметил, что ранее власти Молдавии хотели назвать приднестровцев "вне закона, по беспределу".
"Сейчас они придумали закон, назвав всех жителей Приднестровья преступниками, исправили, в кавычках, правовой пробел. Отношение митрополии к Приднестровью, как они думают, метрополии, конечно же. Вот и все. Фактически закон дает все основания для привлечения любого гражданина к уголовной ответственности по его физическому, юридическому отношению к ПМР", - подчеркнул Красносельский.
Военнослужащие ВС Молдовы во время международных военных учений Rapid Trident 2016 - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 17:51
НАТО стала ближе. В Молдавии приняли роковое решение
На прошлой неделе парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД ПМР резко отрицательно отреагировал на принятие парламентом Молдавии так называемого "закона о сепаратизме", полагая, что Кишинев тем самым подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 23:19
Молдавский депутат назвал причину "перезагрузки" правительства страны
 
Приднестровская Молдавская РеспубликаВадим КрасносельскийМолдавияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала