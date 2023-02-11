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Профсоюзы Франции призвали "блокировать страну" - РИА Новости, 11.02.2023
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Профсоюзы Франции призвали "блокировать страну"
Профсоюзы Франции призвали "блокировать страну" - РИА Новости, 11.02.2023
Профсоюзы Франции призвали "блокировать страну"
Профсоюзы Франции объявили национальную забастовку 7 марта, призывая "блокировать страну", если правительство не снимет с рассмотрения проект пенсионной... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T18:12
2023-02-11T22:15
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ПАРИЖ, 11 фев – РИА Новости. Профсоюзы Франции объявили национальную забастовку 7 марта, призывая "блокировать страну", если правительство не снимет с рассмотрения проект пенсионной реформы. Предполагается, что 7 марта законопроект перейдёт на рассмотрение в Сенат, верхнюю палату Франции. Забастовка объявлена бессрочной, восемь ведущих профсоюзов Франции должны собраться 8 марта, чтобы принять решение о продолжении протестного движения. В субботу по всей Франции проходит более 200 манифестаций против пенсионной реформы, в том числе во всех крупных городах – Марселе, Лионе, Бордо, Нанте. По данным профсоюзов, манифестация в Тулузе, начавшаяся утром, собрала более 100 тысяч человек, а на акцию в Марселе пришли 140 тысяч участников. Это уже четвертая массовая демонстрация против повышения пенсионного возраста в стране. Ранее акции состоялись 19 и 31 января, а также 7 февраля. Французские профсоюзы сообщили, что следующая акция пройдёт в четверг, 16 февраля.
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Беспорядки в Париже во время протеста против пенсионной реформы
Беспорядки начались на акции протеста против пенсионной реформы в Париже, радикалы крушат витрины, вмешалась полиция
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в мире, франция, лион, бордо, париж, видео
В мире, Франция, Лион, Бордо, Париж
Профсоюзы Франции призвали "блокировать страну"
ПАРИЖ, 11 фев – РИА Новости. Профсоюзы Франции объявили национальную забастовку 7 марта, призывая "блокировать страну", если правительство не снимет с рассмотрения проект пенсионной реформы.
2023-02-11T18:12
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18:12 11.02.2023 (обновлено: 22:15 11.02.2023)
 
Профсоюзы Франции призвали "блокировать страну"

Профсоюзы Франции призвали "блокировать страну" с 7 марта из-за проекта пенсионной реформы

© РИА Новости / Марк Пэрис / Перейти в медиабанкСотрудники полиции и участники акции протеста в центре Парижа
Сотрудники полиции и участники акции протеста в центре Парижа - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Марк Пэрис
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Сотрудники полиции и участники акции протеста в центре Парижа. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 фев – РИА Новости. Профсоюзы Франции объявили национальную забастовку 7 марта, призывая "блокировать страну", если правительство не снимет с рассмотрения проект пенсионной реформы.
"Несмотря ни на что правительство осталось глухо к народному протесту. Профсоюзы призывают всех работников, молодежь и пенсионеров ужесточить движение и "заблокировать" Францию во всех секторах, начиная с 7 марта", - сообщил генеральный секретарь профсоюза "Сила рабочих" (FO) Фредерик Суйо на совместной пресс-конференции французских профсоюзов, которую транслировал телеканал BFMTV.
Предполагается, что 7 марта законопроект перейдёт на рассмотрение в Сенат, верхнюю палату Франции. Забастовка объявлена бессрочной, восемь ведущих профсоюзов Франции должны собраться 8 марта, чтобы принять решение о продолжении протестного движения.
В субботу по всей Франции проходит более 200 манифестаций против пенсионной реформы, в том числе во всех крупных городах – Марселе, Лионе, Бордо, Нанте. По данным профсоюзов, манифестация в Тулузе, начавшаяся утром, собрала более 100 тысяч человек, а на акцию в Марселе пришли 140 тысяч участников.
Это уже четвертая массовая демонстрация против повышения пенсионного возраста в стране. Ранее акции состоялись 19 и 31 января, а также 7 февраля. Французские профсоюзы сообщили, что следующая акция пройдёт в четверг, 16 февраля.
 
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