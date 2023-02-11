https://ria.ru/20230211/zabastovka-1851433923.html

Профсоюзы Франции призвали "блокировать страну"

Профсоюзы Франции призвали "блокировать страну" - РИА Новости, 11.02.2023

Профсоюзы Франции призвали "блокировать страну"

Профсоюзы Франции объявили национальную забастовку 7 марта, призывая "блокировать страну", если правительство не снимет с рассмотрения проект пенсионной... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T18:12

2023-02-11T18:12

2023-02-11T22:15

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ПАРИЖ, 11 фев – РИА Новости. Профсоюзы Франции объявили национальную забастовку 7 марта, призывая "блокировать страну", если правительство не снимет с рассмотрения проект пенсионной реформы. Предполагается, что 7 марта законопроект перейдёт на рассмотрение в Сенат, верхнюю палату Франции. Забастовка объявлена бессрочной, восемь ведущих профсоюзов Франции должны собраться 8 марта, чтобы принять решение о продолжении протестного движения. В субботу по всей Франции проходит более 200 манифестаций против пенсионной реформы, в том числе во всех крупных городах – Марселе, Лионе, Бордо, Нанте. По данным профсоюзов, манифестация в Тулузе, начавшаяся утром, собрала более 100 тысяч человек, а на акцию в Марселе пришли 140 тысяч участников. Это уже четвертая массовая демонстрация против повышения пенсионного возраста в стране. Ранее акции состоялись 19 и 31 января, а также 7 февраля. Французские профсоюзы сообщили, что следующая акция пройдёт в четверг, 16 февраля.

франция

лион

бордо

париж

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Беспорядки в Париже во время протеста против пенсионной реформы Беспорядки начались на акции протеста против пенсионной реформы в Париже, радикалы крушат витрины, вмешалась полиция 2023-02-11T18:12 true PT0M39S

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Наталья Макарова

в мире, франция, лион, бордо, париж, видео