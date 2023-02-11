18:12 11.02.2023 (обновлено: 22:15 11.02.2023)
Профсоюзы Франции призвали "блокировать страну"
Профсоюзы Франции призвали "блокировать страну" с 7 марта из-за проекта пенсионной реформы
© РИА Новости / Марк Пэрис / Перейти в медиабанкСотрудники полиции и участники акции протеста в центре Парижа
Сотрудники полиции и участники акции протеста в центре Парижа. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 фев – РИА Новости. Профсоюзы Франции объявили национальную забастовку 7 марта, призывая "блокировать страну", если правительство не снимет с рассмотрения проект пенсионной реформы.
"Несмотря ни на что правительство осталось глухо к народному протесту. Профсоюзы призывают всех работников, молодежь и пенсионеров ужесточить движение и "заблокировать" Францию во всех секторах, начиная с 7 марта", - сообщил генеральный секретарь профсоюза "Сила рабочих" (FO) Фредерик Суйо на совместной пресс-конференции французских профсоюзов, которую транслировал телеканал BFMTV.
Предполагается, что 7 марта законопроект перейдёт на рассмотрение в Сенат, верхнюю палату Франции. Забастовка объявлена бессрочной, восемь ведущих профсоюзов Франции должны собраться 8 марта, чтобы принять решение о продолжении протестного движения.
Это уже четвертая массовая демонстрация против повышения пенсионного возраста в стране. Ранее акции состоялись 19 и 31 января, а также 7 февраля. Французские профсоюзы сообщили, что следующая акция пройдёт в четверг, 16 февраля.