Рейтинг@Mail.ru
Генконсул в Осаке рассказал об охлаждении российско-японских отношений - РИА Новости, 11.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230211/yaponiya-1851414397.html
Генконсул в Осаке рассказал об охлаждении российско-японских отношений
Генконсул в Осаке рассказал об охлаждении российско-японских отношений - РИА Новости, 11.02.2023
Генконсул в Осаке рассказал об охлаждении российско-японских отношений
Представителей дипмиссии России в Японии на фоне охлаждения российско-японских отношений перестали звать на многие мероприятия, на которые присылались... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T16:00
2023-02-11T16:01
россия
фумио кисида
в мире
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151221/79/1512217996_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_d741c2ed4ccf3e58de65a0cf75f64e47.jpg
ОСАКА, 11 фев – РИА Новости. Представителей дипмиссии России в Японии на фоне охлаждения российско-японских отношений перестали звать на многие мероприятия, на которые присылались приглашения в предыдущие годы, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Осаке Александр Терских. Дипломат напомнил, что с конца февраля прошлого года правительство Японии во главе с премьером Фумио Кисидой заняло жесткую позицию в отношении России в свете украинских событий. Были введены многочисленные санкционные пакеты, на которые российская сторона была вынуждена реагировать ответными мерами. Тенденция на заморозку контактов российской и японской сторон практически во всех сферах, в том числе в области культурных, гуманитарных, студенческих и спортивных обменов, сохраняется и в этом году. "Еще один момент, проявившийся на фоне ужесточения позиции Токио в отношении нашей страны. Нам перестали направлять приглашения на многие мероприятия, куда регулярно звали в предыдущие годы. Впоследствии новости о прошедших мероприятиях, как правило, появляются в местных СМИ", - отметил руководитель генконсульства России в Осаке. Отвечая на уточняющий вопрос РИА Новости о том, не связана ли эта тенденция с позицией дипломатов других стран, например, США, Терских подчеркнул, что "подтверждающих фактов нет", но "подобные слухи доходят". При этом, по словам дипломата, "несмотря на то, что наше участие во многих мероприятиях фактически бойкотируют, определенные возможности для продолжения связей сохраняются". "Как правило, это происходит на уровне местных общественных организаций, которые исходят из необходимости сохранения контактов с Россией в любом случае", - подчеркнул он. В частности, на конец марта запланировано проведение так называемых "Гагаринских чтений", приуроченных к первому полету человека в космос. Данное мероприятие проводится ежегодно при поддержке генконсульства России в Осаке по инициативе представителей общественной организации PSH (Planting seeds of hope). "Члены этой довольно многочисленной организации – из разных сфер. Это и общественники, и представители деловых кругов, и деятели культуры, с которыми можно пообщаться, провести продуктивный обмен мнениями. Понятно, что кто-то согласен, кто-то нет, но по крайней мере они слушают и слышат нашу позицию. У многих наши доводы находят адекватный отклик", - подытожил Терских.
https://ria.ru/20230210/yaponiya-1851139335.html
https://ria.ru/20230127/sanktsii-1847814842.html
https://ria.ru/20230203/yaponiya-1849400294.html
россия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151221/79/1512217996_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_09b38f025e143c0b17f63d7100294447.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, фумио кисида, в мире, япония
Россия, Фумио Кисида, В мире, Япония
16:00 11.02.2023 (обновлено: 16:01 11.02.2023)
 
Генконсул в Осаке рассказал об охлаждении российско-японских отношений

Генконсул в Осаке Терских: дипмиссию России в Японии перестали звать на многие мероприятия

© РИА Новости / Дмитрий АстаховФлаги Японии и России
Флаги Японии и России - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Флаги Японии и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОСАКА, 11 фев – РИА Новости. Представителей дипмиссии России в Японии на фоне охлаждения российско-японских отношений перестали звать на многие мероприятия, на которые присылались приглашения в предыдущие годы, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Осаке Александр Терских.
Дипломат напомнил, что с конца февраля прошлого года правительство Японии во главе с премьером Фумио Кисидой заняло жесткую позицию в отношении России в свете украинских событий. Были введены многочисленные санкционные пакеты, на которые российская сторона была вынуждена реагировать ответными мерами. Тенденция на заморозку контактов российской и японской сторон практически во всех сферах, в том числе в области культурных, гуманитарных, студенческих и спортивных обменов, сохраняется и в этом году.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 14:03
В МИД заявили, что тема мирного договора с Японией закрыта
"Еще один момент, проявившийся на фоне ужесточения позиции Токио в отношении нашей страны. Нам перестали направлять приглашения на многие мероприятия, куда регулярно звали в предыдущие годы. Впоследствии новости о прошедших мероприятиях, как правило, появляются в местных СМИ", - отметил руководитель генконсульства России в Осаке.
Отвечая на уточняющий вопрос РИА Новости о том, не связана ли эта тенденция с позицией дипломатов других стран, например, США, Терских подчеркнул, что "подтверждающих фактов нет", но "подобные слухи доходят".
"Здесь (в Осаке – ред.) дипкорпус представлен довольно широко, в том числе и западными странами. Однако имевшиеся контакты с их представителями были прекращены по инициативе оппонентов. Даже если мы и пересекаемся на мероприятиях, которые, к примеру, устраивают азиатские коллеги, какого-либо общения не предполагается", - добавил генконсул РФ.
При этом, по словам дипломата, "несмотря на то, что наше участие во многих мероприятиях фактически бойкотируют, определенные возможности для продолжения связей сохраняются".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 12:05
Песков предупредил Токио о последствиях антироссийских санкций
"Как правило, это происходит на уровне местных общественных организаций, которые исходят из необходимости сохранения контактов с Россией в любом случае", - подчеркнул он.
В частности, на конец марта запланировано проведение так называемых "Гагаринских чтений", приуроченных к первому полету человека в космос. Данное мероприятие проводится ежегодно при поддержке генконсульства России в Осаке по инициативе представителей общественной организации PSH (Planting seeds of hope).
"Члены этой довольно многочисленной организации – из разных сфер. Это и общественники, и представители деловых кругов, и деятели культуры, с которыми можно пообщаться, провести продуктивный обмен мнениями. Понятно, что кто-то согласен, кто-то нет, но по крайней мере они слушают и слышат нашу позицию. У многих наши доводы находят адекватный отклик", - подытожил Терских.
Государственные флаги России и Японии - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 00:16
Вступил в силу запрет Японии на экспорт оборудования в Россию
 
РоссияФумио КисидаВ миреЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала