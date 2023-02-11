https://ria.ru/20230211/yaponiya-1851414397.html

Генконсул в Осаке рассказал об охлаждении российско-японских отношений

Генконсул в Осаке рассказал об охлаждении российско-японских отношений - РИА Новости, 11.02.2023

Генконсул в Осаке рассказал об охлаждении российско-японских отношений

Представителей дипмиссии России в Японии на фоне охлаждения российско-японских отношений перестали звать на многие мероприятия, на которые присылались... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T16:00

2023-02-11T16:00

2023-02-11T16:01

россия

фумио кисида

в мире

япония

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ОСАКА, 11 фев – РИА Новости. Представителей дипмиссии России в Японии на фоне охлаждения российско-японских отношений перестали звать на многие мероприятия, на которые присылались приглашения в предыдущие годы, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Осаке Александр Терских. Дипломат напомнил, что с конца февраля прошлого года правительство Японии во главе с премьером Фумио Кисидой заняло жесткую позицию в отношении России в свете украинских событий. Были введены многочисленные санкционные пакеты, на которые российская сторона была вынуждена реагировать ответными мерами. Тенденция на заморозку контактов российской и японской сторон практически во всех сферах, в том числе в области культурных, гуманитарных, студенческих и спортивных обменов, сохраняется и в этом году. "Еще один момент, проявившийся на фоне ужесточения позиции Токио в отношении нашей страны. Нам перестали направлять приглашения на многие мероприятия, куда регулярно звали в предыдущие годы. Впоследствии новости о прошедших мероприятиях, как правило, появляются в местных СМИ", - отметил руководитель генконсульства России в Осаке. Отвечая на уточняющий вопрос РИА Новости о том, не связана ли эта тенденция с позицией дипломатов других стран, например, США, Терских подчеркнул, что "подтверждающих фактов нет", но "подобные слухи доходят". При этом, по словам дипломата, "несмотря на то, что наше участие во многих мероприятиях фактически бойкотируют, определенные возможности для продолжения связей сохраняются". "Как правило, это происходит на уровне местных общественных организаций, которые исходят из необходимости сохранения контактов с Россией в любом случае", - подчеркнул он. В частности, на конец марта запланировано проведение так называемых "Гагаринских чтений", приуроченных к первому полету человека в космос. Данное мероприятие проводится ежегодно при поддержке генконсульства России в Осаке по инициативе представителей общественной организации PSH (Planting seeds of hope). "Члены этой довольно многочисленной организации – из разных сфер. Это и общественники, и представители деловых кругов, и деятели культуры, с которыми можно пообщаться, провести продуктивный обмен мнениями. Понятно, что кто-то согласен, кто-то нет, но по крайней мере они слушают и слышат нашу позицию. У многих наши доводы находят адекватный отклик", - подытожил Терских.

https://ria.ru/20230210/yaponiya-1851139335.html

https://ria.ru/20230127/sanktsii-1847814842.html

https://ria.ru/20230203/yaponiya-1849400294.html

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россия, фумио кисида, в мире, япония