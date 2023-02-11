https://ria.ru/20230211/yaponiya-1851395969.html
В японском обществе слышны взвешенные суждения по Украине, заявил генконсул
В японском обществе слышны взвешенные суждения по Украине, заявил генконсул - РИА Новости, 11.02.2023
В японском обществе слышны взвешенные суждения по Украине, заявил генконсул
В японском обществе сейчас ощущается трансформация, которая выражается в появлении более взвешенных суждений о причинах начала спецоперации и текущих событиях... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T13:54
2023-02-11T13:54
2023-02-11T14:31
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ОСАКА, 11 фев – РИА Новости. В японском обществе сейчас ощущается трансформация, которая выражается в появлении более взвешенных суждений о причинах начала спецоперации и текущих событиях на Украине, демонстрации определенного понимания позиции России. В правительственных кругах, однако, подобных перемен пока не наблюдаются, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Осаке Александр Терских. "Что касается антироссийского протестного движения, то здесь был очень мощный всплеск с конца февраля по апрель. Причем, помимо ультраправых, активно выступали и представители различных пацифистских общественных организаций, которые регулярно приходили к воротам генконсульства, присылали многочисленные письма, послания, петиции", - отметил дипломат. Однако, по словам генконсула России, уже с середины прошлого года это движение пошло на спад, а в настоящее время, "хотя демонстрации и происходят, но они довольно редки и малочисленны". "Видимо, происходит определенная трансформация местного общественного мнения. Люди уже действуют не столько на эмоциях, что, конечно же, тоже имеет место, но демонстрируют более взвешенный подход. Это ощущается и в звонках, и в посланиях в наш адрес, в которых все чаще транслируется понимание нашей позиции и причин конфликта на Украине", - добавил он. Кроме этого, изменения происходят и в плане подачи информации об украинских событиях в японских СМИ. Как пояснил пояснил генконсул РФ, "если раньше прозападная или проукраинская позиция безапелляционно преподносилась как истина в последней инстанции, то сейчас все-таки чувствуется определенный элемент сомнений: новости преподносятся с концовкой "вероятно, это вот так". При этом, по словам Терских, "в правительственных кругах подобных перемен пока не ощущается". "Прежде всего, ввиду того, что нынешняя японская администрация полностью встроилась в фарватер своих западных партнеров, ведомых США, и менять свой курс, похоже, пока не собирается. На этом фоне ожидать изменений в позиции властей на местах в сторону возобновления сотрудничества с Россией также не приходится", - подытожил генконсул РФ в Осаке.
https://ria.ru/20230210/yaponiya-1851139335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, украина, осака (город)
В мире, Россия, Украина, Осака (город)
13:54 11.02.2023 (обновлено: 14:31 11.02.2023)
В японском обществе слышны взвешенные суждения по Украине, заявил генконсул
Генконсул в Осаке Терских: в японском обществе может появиться понимание позиции России
ОСАКА, 11 фев – РИА Новости. В японском обществе сейчас ощущается трансформация, которая выражается в появлении более взвешенных суждений о причинах начала спецоперации и текущих событиях на Украине, демонстрации определенного понимания позиции России. В правительственных кругах, однако, подобных перемен пока не наблюдаются, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Осаке Александр Терских.
"Что касается антироссийского протестного движения, то здесь был очень мощный всплеск с конца февраля по апрель. Причем, помимо ультраправых, активно выступали и представители различных пацифистских общественных организаций, которые регулярно приходили к воротам генконсульства, присылали многочисленные письма, послания, петиции", - отметил дипломат.
Однако, по словам генконсула России, уже с середины прошлого года это движение пошло на спад, а в настоящее время, "хотя демонстрации и происходят, но они довольно редки и малочисленны".
"Видимо, происходит определенная трансформация местного общественного мнения. Люди уже действуют не столько на эмоциях, что, конечно же, тоже имеет место, но демонстрируют более взвешенный подход. Это ощущается и в звонках, и в посланиях в наш адрес, в которых все чаще транслируется понимание нашей позиции и причин конфликта на Украине", - добавил он.
Кроме этого, изменения происходят и в плане подачи информации об украинских событиях в японских СМИ. Как пояснил пояснил генконсул РФ, "если раньше прозападная или проукраинская позиция безапелляционно преподносилась как истина в последней инстанции, то сейчас все-таки чувствуется определенный элемент сомнений: новости преподносятся с концовкой "вероятно, это вот так".
"Многие люди понимают, что не все так однозначно. Подобная точка зрения начинает обретать все больше сторонников, особенно на фоне подтверждающихся фактов о фейковом характере ряда провокационных новостей, которые заполонили интернет-пространство и о которых заявляли самые передовые СМИ", - сказал он.
При этом, по словам Терских, "в правительственных кругах подобных перемен пока не ощущается".
"Прежде всего, ввиду того, что нынешняя японская администрация полностью встроилась в фарватер своих западных партнеров, ведомых США
, и менять свой курс, похоже, пока не собирается. На этом фоне ожидать изменений в позиции властей на местах в сторону возобновления сотрудничества с Россией также не приходится", - подытожил генконсул РФ в Осаке.