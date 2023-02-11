https://ria.ru/20230211/yaponiya-1851395969.html

В японском обществе слышны взвешенные суждения по Украине, заявил генконсул

В японском обществе слышны взвешенные суждения по Украине, заявил генконсул - РИА Новости, 11.02.2023

В японском обществе слышны взвешенные суждения по Украине, заявил генконсул

В японском обществе сейчас ощущается трансформация, которая выражается в появлении более взвешенных суждений о причинах начала спецоперации и текущих событиях... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T13:54

2023-02-11T13:54

2023-02-11T14:31

в мире

россия

украина

осака (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936533_0:280:3143:2048_1920x0_80_0_0_b1fadb491ff622856ab29b4c0381421a.jpg

ОСАКА, 11 фев – РИА Новости. В японском обществе сейчас ощущается трансформация, которая выражается в появлении более взвешенных суждений о причинах начала спецоперации и текущих событиях на Украине, демонстрации определенного понимания позиции России. В правительственных кругах, однако, подобных перемен пока не наблюдаются, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Осаке Александр Терских. "Что касается антироссийского протестного движения, то здесь был очень мощный всплеск с конца февраля по апрель. Причем, помимо ультраправых, активно выступали и представители различных пацифистских общественных организаций, которые регулярно приходили к воротам генконсульства, присылали многочисленные письма, послания, петиции", - отметил дипломат. Однако, по словам генконсула России, уже с середины прошлого года это движение пошло на спад, а в настоящее время, "хотя демонстрации и происходят, но они довольно редки и малочисленны". "Видимо, происходит определенная трансформация местного общественного мнения. Люди уже действуют не столько на эмоциях, что, конечно же, тоже имеет место, но демонстрируют более взвешенный подход. Это ощущается и в звонках, и в посланиях в наш адрес, в которых все чаще транслируется понимание нашей позиции и причин конфликта на Украине", - добавил он. Кроме этого, изменения происходят и в плане подачи информации об украинских событиях в японских СМИ. Как пояснил пояснил генконсул РФ, "если раньше прозападная или проукраинская позиция безапелляционно преподносилась как истина в последней инстанции, то сейчас все-таки чувствуется определенный элемент сомнений: новости преподносятся с концовкой "вероятно, это вот так". При этом, по словам Терских, "в правительственных кругах подобных перемен пока не ощущается". "Прежде всего, ввиду того, что нынешняя японская администрация полностью встроилась в фарватер своих западных партнеров, ведомых США, и менять свой курс, похоже, пока не собирается. На этом фоне ожидать изменений в позиции властей на местах в сторону возобновления сотрудничества с Россией также не приходится", - подытожил генконсул РФ в Осаке.

https://ria.ru/20230210/yaponiya-1851139335.html

https://ria.ru/20230208/yaponiya-1850451959.html

россия

украина

осака (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, осака (город)