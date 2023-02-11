На Украине создадут центр гуманитарного разминирования, заявил Шмыгаль
Шмыгаль: на Украине будет создан центр гуманитарного разминирования
© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Центр гуманитарного разминирования намерены создать на Украине, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"На Украине будет создан центр гуманитарного разминирования, который будет выполнять функции аналитического центра и будет обобщать информацию о нуждах разминирования из министерств, областных военных администрации, стран-партнеров и международных организаций", - написал украинский премьер в своем Telegram-канале.
По словам Шмыгаля, украинский центр гуманитарного разминирования улучшит координацию между всеми субъектами противоминной деятельности, а также поможет привлечь все возможные ресурсы для разминирования.
Ранее Шмыгаль после встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Киеве заявил, что Европейский союз запустит программу гуманитарного разминирования территории Украины на 25 миллионов евро.
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