https://ria.ru/20230211/ukraina-1851425337.html

На Украине создадут центр гуманитарного разминирования, заявил Шмыгаль

На Украине создадут центр гуманитарного разминирования, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 11.02.2023

На Украине создадут центр гуманитарного разминирования, заявил Шмыгаль

Центр гуманитарного разминирования намерены создать на Украине, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T17:10

2023-02-11T17:10

2023-02-11T17:10

специальная военная операция на украине

в мире

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киев

денис шмыгаль

жозеп боррель

евросоюз

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Центр гуманитарного разминирования намерены создать на Украине, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам Шмыгаля, украинский центр гуманитарного разминирования улучшит координацию между всеми субъектами противоминной деятельности, а также поможет привлечь все возможные ресурсы для разминирования. Ранее Шмыгаль после встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Киеве заявил, что Европейский союз запустит программу гуманитарного разминирования территории Украины на 25 миллионов евро.

https://ria.ru/20230206/zapad-1849885566.html

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, денис шмыгаль, жозеп боррель, евросоюз