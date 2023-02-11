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На Украине создадут центр гуманитарного разминирования, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 11.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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На Украине создадут центр гуманитарного разминирования, заявил Шмыгаль
На Украине создадут центр гуманитарного разминирования, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 11.02.2023
На Украине создадут центр гуманитарного разминирования, заявил Шмыгаль
Центр гуманитарного разминирования намерены создать на Украине, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T17:10
2023-02-11T17:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
денис шмыгаль
жозеп боррель
евросоюз
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Центр гуманитарного разминирования намерены создать на Украине, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам Шмыгаля, украинский центр гуманитарного разминирования улучшит координацию между всеми субъектами противоминной деятельности, а также поможет привлечь все возможные ресурсы для разминирования. Ранее Шмыгаль после встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Киеве заявил, что Европейский союз запустит программу гуманитарного разминирования территории Украины на 25 миллионов евро.
https://ria.ru/20230206/zapad-1849885566.html
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в мире, украина, киев, денис шмыгаль, жозеп боррель, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Денис Шмыгаль, Жозеп Боррель, Евросоюз
17:10 11.02.2023
 
На Украине создадут центр гуманитарного разминирования, заявил Шмыгаль

Шмыгаль: на Украине будет создан центр гуманитарного разминирования

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Центр гуманитарного разминирования намерены создать на Украине, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"На Украине будет создан центр гуманитарного разминирования, который будет выполнять функции аналитического центра и будет обобщать информацию о нуждах разминирования из министерств, областных военных администрации, стран-партнеров и международных организаций", - написал украинский премьер в своем Telegram-канале.
По словам Шмыгаля, украинский центр гуманитарного разминирования улучшит координацию между всеми субъектами противоминной деятельности, а также поможет привлечь все возможные ресурсы для разминирования.
Ранее Шмыгаль после встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Киеве заявил, что Европейский союз запустит программу гуманитарного разминирования территории Украины на 25 миллионов евро.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевДенис ШмыгальЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
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