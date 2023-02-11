https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851425607.html

Спасатели из Азербайджана достали из-под завалов в Турции 50 выживших

Спасатели из Азербайджана достали из-под завалов в Турции 50 выживших - РИА Новости, 11.02.2023

Спасатели из Азербайджана достали из-под завалов в Турции 50 выживших

Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов в Турции живыми 50 человек, заявил министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов на совместной... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T17:10

2023-02-11T17:10

2023-02-11T17:10

в мире

турция

азербайджан

кахраманмараш

мевлют чавушоглу

джейхун байрамов

реджеп тайип эрдоган

сильное землетрясение в турции и сирии

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БАКУ, 11 фев – РИА Новости. Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов в Турции живыми 50 человек, заявил министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. В субботу глава МИД Азербайджана отправился в турецкий город Кахраманмараш. "Статистика ежедневно обновляется. До сегодняшнего дня из зоны землетрясения в Азербайджан были эвакуированы 438 человек. Здесь находятся около 900 спасателей и медицинского персонала из Азербайджана. По имеющейся у нас статистике, в землетрясении погибли пять граждан Азербайджана. Есть еще граждане, которые не найдены, и о которых мы не смогли пока получить информацию. На сегодняшний день азербайджанские спасатели живыми извлекли из-под завалов 50 человек", - сказал Байрамов, выступление которого показали азербайджанские телеканалы. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Число жертв землетрясений в Турции, по последним данным, достигло 21 043, раненых - более 80 тысяч.

https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851424317.html

https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851381847.html

турция

азербайджан

кахраманмараш

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, азербайджан, кахраманмараш, мевлют чавушоглу, джейхун байрамов, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии