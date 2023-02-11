https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851425607.html
Спасатели из Азербайджана достали из-под завалов в Турции 50 выживших
Спасатели из Азербайджана достали из-под завалов в Турции 50 выживших - РИА Новости, 11.02.2023
Спасатели из Азербайджана достали из-под завалов в Турции 50 выживших
Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов в Турции живыми 50 человек, заявил министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов на совместной... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T17:10
2023-02-11T17:10
2023-02-11T17:10
в мире
турция
азербайджан
кахраманмараш
мевлют чавушоглу
джейхун байрамов
реджеп тайип эрдоган
сильное землетрясение в турции и сирии
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БАКУ, 11 фев – РИА Новости. Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов в Турции живыми 50 человек, заявил министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. В субботу глава МИД Азербайджана отправился в турецкий город Кахраманмараш. "Статистика ежедневно обновляется. До сегодняшнего дня из зоны землетрясения в Азербайджан были эвакуированы 438 человек. Здесь находятся около 900 спасателей и медицинского персонала из Азербайджана. По имеющейся у нас статистике, в землетрясении погибли пять граждан Азербайджана. Есть еще граждане, которые не найдены, и о которых мы не смогли пока получить информацию. На сегодняшний день азербайджанские спасатели живыми извлекли из-под завалов 50 человек", - сказал Байрамов, выступление которого показали азербайджанские телеканалы. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Число жертв землетрясений в Турции, по последним данным, достигло 21 043, раненых - более 80 тысяч.
https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851424317.html
https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851381847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, азербайджан, кахраманмараш, мевлют чавушоглу, джейхун байрамов, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Азербайджан, Кахраманмараш, Мевлют Чавушоглу, Джейхун Байрамов, Реджеп Тайип Эрдоган, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
Спасатели из Азербайджана достали из-под завалов в Турции 50 выживших
Азербайджанские спасатели с начала работы в Турции достали из-под завалов 50 человек