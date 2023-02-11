https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851424317.html

Число погибших при землетрясении в Турции достигло почти 22 тысяч человек

Число погибших при землетрясении в Турции достигло почти 22 тысяч человек - РИА Новости, 11.02.2023

Число погибших при землетрясении в Турции достигло почти 22 тысяч человек

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 21 848 человек, раненых - до 80 104, сообщил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T17:04

2023-02-11T17:04

2023-02-11T17:14

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

шанлыурфа (провинция)

сирия

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 11 фев – РИА Новости. Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 21 848 человек, раненых - до 80 104, сообщил президент страны Тайип Эрдоган."На данный момент число погибших выросло до 21 848, число раненых 80 104", - сказал турецкий лидер, выступая в провинции Шанлыурфа.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.

https://ria.ru/20230211/spasateli-1851409302.html

турция

шанлыурфа (провинция)

сирия

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Дарья Буймова

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