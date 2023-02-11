https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851424317.html
Число погибших при землетрясении в Турции достигло почти 22 тысяч человек
Число погибших при землетрясении в Турции достигло почти 22 тысяч человек - РИА Новости, 11.02.2023
Число погибших при землетрясении в Турции достигло почти 22 тысяч человек
Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 21 848 человек, раненых - до 80 104, сообщил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T17:04
2023-02-11T17:04
2023-02-11T17:14
в мире
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
шанлыурфа (провинция)
сирия
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850060087_0:141:1350:900_1920x0_80_0_0_73c3042e49010b6c6af25e10bd0bf60a.jpg
АНКАРА, 11 фев – РИА Новости. Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 21 848 человек, раненых - до 80 104, сообщил президент страны Тайип Эрдоган."На данный момент число погибших выросло до 21 848, число раненых 80 104", - сказал турецкий лидер, выступая в провинции Шанлыурфа.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
https://ria.ru/20230211/spasateli-1851409302.html
турция
шанлыурфа (провинция)
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850060087_119:0:1319:900_1920x0_80_0_0_f9203cae675ad2b71b51a0739c4f722d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, шанлыурфа (провинция), сирия, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Шанлыурфа (провинция), Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган
17:04 11.02.2023 (обновлено: 17:14 11.02.2023)
Число погибших при землетрясении в Турции достигло почти 22 тысяч человек
Глава Турции Эрдоган заявил, что число погибших при землетрясении достигло 21 848