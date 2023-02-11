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Число погибших при землетрясении в Турции достигло почти 22 тысяч человек - РИА Новости, 11.02.2023
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Число погибших при землетрясении в Турции достигло почти 22 тысяч человек
Число погибших при землетрясении в Турции достигло почти 22 тысяч человек - РИА Новости, 11.02.2023
Число погибших при землетрясении в Турции достигло почти 22 тысяч человек
Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 21 848 человек, раненых - до 80 104, сообщил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T17:04
2023-02-11T17:14
в мире
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
шанлыурфа (провинция)
сирия
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 11 фев – РИА Новости. Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 21 848 человек, раненых - до 80 104, сообщил президент страны Тайип Эрдоган."На данный момент число погибших выросло до 21 848, число раненых 80 104", - сказал турецкий лидер, выступая в провинции Шанлыурфа.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
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турция
шанлыурфа (провинция)
сирия
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в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, шанлыурфа (провинция), сирия, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Шанлыурфа (провинция), Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган
17:04 11.02.2023 (обновлено: 17:14 11.02.2023)
 
Число погибших при землетрясении в Турции достигло почти 22 тысяч человек

Глава Турции Эрдоган заявил, что число погибших при землетрясении достигло 21 848

© Sputnik / Sertac KayarПоследствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© Sputnik / Sertac Kayar
Последствия землетрясения в Турции
Читать ria.ru в
АНКАРА, 11 фев – РИА Новости. Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 21 848 человек, раненых - до 80 104, сообщил президент страны Тайип Эрдоган.
"На данный момент число погибших выросло до 21 848, число раненых 80 104", - сказал турецкий лидер, выступая в провинции Шанлыурфа.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
15:25
В Турции спасатели помогли подростку, пролежавшему под завалами пять дней
 
В миреТурцияСильное землетрясение в Турции и СирииШанлыурфа (провинция)СирияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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