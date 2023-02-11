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Австрийская армия свернула спасательные работы в Турции - РИА Новости, 11.02.2023
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Австрийская армия свернула спасательные работы в Турции
Австрийская армия свернула спасательные работы в Турции - РИА Новости, 11.02.2023
Австрийская армия свернула спасательные работы в Турции
Австрийская армия приостановила поисково-спасательные работы в пострадавшем от землетрясения регионе Турции по причине риска для жизни военных, исходящего от... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T15:53
2023-02-11T15:55
в мире
турция
австрия
хатай (провинция)
реджеп тайип эрдоган
сильное землетрясение в турции и сирии
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Австрийская армия приостановила поисково-спасательные работы в пострадавшем от землетрясения регионе Турции по причине риска для жизни военных, исходящего от применяющих огнестрельное оружие бандформирований, заявил в субботу представитель вооруженных сил Австрии. Возвращение военных в Австрию намечено на четверг, и до той поры солдаты будут готовы вернуться к поисково-спасательным работам, пояснил Кугельвейс. Ранее в пострадавшую от землетрясений область Хатай было направлено 82 австрийских военных из подразделения, специализирующегося на спасательных работах. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 21 тысяч человек.
https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851386810.html
турция
австрия
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в мире, турция, австрия, хатай (провинция), реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Австрия, Хатай (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
15:53 11.02.2023 (обновлено: 15:55 11.02.2023)
 
Австрийская армия свернула спасательные работы в Турции

Австрийская армия приостановила спасательные работы в Турции из-за перестрелок

© AP Photo / IHAПоследствия землетрясения в Хатае
Последствия землетрясения в Хатае - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© AP Photo / IHA
Последствия землетрясения в Хатае
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Австрийская армия приостановила поисково-спасательные работы в пострадавшем от землетрясения регионе Турции по причине риска для жизни военных, исходящего от применяющих огнестрельное оружие бандформирований, заявил в субботу представитель вооруженных сил Австрии.
"Ожидаемый успех спасательной операции несоизмерим с риском для безопасности", - сообщил агентству APA подполковник Пьер Кугельвейс. "В Турции наблюдается усиление противостояний между группировками. Сообщается, что были произведены выстрелы", - добавил он, отметив, что прямых нападений на самих военных не было.
Возвращение военных в Австрию намечено на четверг, и до той поры солдаты будут готовы вернуться к поисково-спасательным работам, пояснил Кугельвейс.
Ранее в пострадавшую от землетрясений область Хатай было направлено 82 австрийских военных из подразделения, специализирующегося на спасательных работах.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 21 тысяч человек.
Последствия землетрясения в турецкой Адане - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
12:35
На юго-востоке Турции зафиксировали уже более двух тысяч афтершоков
 
В миреТурцияАвстрияХатай (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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