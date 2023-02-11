15:53 11.02.2023 (обновлено: 15:55 11.02.2023)
Австрийская армия свернула спасательные работы в Турции
Австрийская армия приостановила спасательные работы в Турции из-за перестрелок
© AP Photo / IHAПоследствия землетрясения в Хатае
© AP Photo / IHA
Последствия землетрясения в Хатае
БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Австрийская армия приостановила поисково-спасательные работы в пострадавшем от землетрясения регионе Турции по причине риска для жизни военных, исходящего от применяющих огнестрельное оружие бандформирований, заявил в субботу представитель вооруженных сил Австрии.
"Ожидаемый успех спасательной операции несоизмерим с риском для безопасности", - сообщил агентству APA подполковник Пьер Кугельвейс. "В Турции наблюдается усиление противостояний между группировками. Сообщается, что были произведены выстрелы", - добавил он, отметив, что прямых нападений на самих военных не было.
Возвращение военных в Австрию намечено на четверг, и до той поры солдаты будут готовы вернуться к поисково-спасательным работам, пояснил Кугельвейс.
Ранее в пострадавшую от землетрясений область Хатай было направлено 82 австрийских военных из подразделения, специализирующегося на спасательных работах.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 21 тысяч человек.