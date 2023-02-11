https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851413576.html

Австрийская армия свернула спасательные работы в Турции

Австрийская армия свернула спасательные работы в Турции - РИА Новости, 11.02.2023

Австрийская армия свернула спасательные работы в Турции

Австрийская армия приостановила поисково-спасательные работы в пострадавшем от землетрясения регионе Турции по причине риска для жизни военных, исходящего от... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T15:53

2023-02-11T15:53

2023-02-11T15:55

в мире

турция

австрия

хатай (провинция)

реджеп тайип эрдоган

сильное землетрясение в турции и сирии

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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Австрийская армия приостановила поисково-спасательные работы в пострадавшем от землетрясения регионе Турции по причине риска для жизни военных, исходящего от применяющих огнестрельное оружие бандформирований, заявил в субботу представитель вооруженных сил Австрии. Возвращение военных в Австрию намечено на четверг, и до той поры солдаты будут готовы вернуться к поисково-спасательным работам, пояснил Кугельвейс. Ранее в пострадавшую от землетрясений область Хатай было направлено 82 австрийских военных из подразделения, специализирующегося на спасательных работах. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 21 тысяч человек.

https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851386810.html

турция

австрия

хатай (провинция)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, австрия, хатай (провинция), реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии