https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851405174.html

Эрдоган сравнил нынешнее землетрясение с катастрофой 1999 года

Эрдоган сравнил нынешнее землетрясение с катастрофой 1999 года - РИА Новости, 11.02.2023

Эрдоган сравнил нынешнее землетрясение с катастрофой 1999 года

Два землетрясения на юго-востоке Турции 6 февраля оказались втрое мощнее подземных толчков, которые произошли в районе Мраморного моря в 1999 году, заявил... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T14:58

2023-02-11T14:58

2023-02-11T15:03

турция

в мире

землетрясение в турции и сирии

мраморное море

диярбакыр

сильное землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 11 фев - РИА Новости. Два землетрясения на юго-востоке Турции 6 февраля оказались втрое мощнее подземных толчков, которые произошли в районе Мраморного моря в 1999 году, заявил президент страны Тайип Эрдоган."Землетрясения, произошедшие 6 февраля, в три раза мощнее запомнившихся всей стране катастрофы 1999 года. Разрушений также в три раза больше", - заявил Эрдоган в Диярбакыре.По его словам, нынешняя "катастрофа века" привела к разрушениям даже в 500 километрах от эпицентров.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях и соседних странах, в том числе в соседней Сирии. По последним данным, погибли более 21 тысячи человек. В результате катастрофических подземных толчков 1999 года в районе Мраморного моря погибли более 18 тысяч человек.

https://ria.ru/20230211/zemletryasenie-1851403481.html

https://ria.ru/20230211/razlom-1851398414.html

турция

мраморное море

диярбакыр

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Дарья Буймова

турция, в мире, землетрясение в турции и сирии, мраморное море, диярбакыр, сильное землетрясение в турции и сирии