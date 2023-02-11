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Эрдоган сравнил нынешнее землетрясение с катастрофой 1999 года - РИА Новости, 11.02.2023
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Эрдоган сравнил нынешнее землетрясение с катастрофой 1999 года
Эрдоган сравнил нынешнее землетрясение с катастрофой 1999 года - РИА Новости, 11.02.2023
Эрдоган сравнил нынешнее землетрясение с катастрофой 1999 года
Два землетрясения на юго-востоке Турции 6 февраля оказались втрое мощнее подземных толчков, которые произошли в районе Мраморного моря в 1999 году, заявил... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T14:58
2023-02-11T15:03
турция
в мире
землетрясение в турции и сирии
мраморное море
диярбакыр
сильное землетрясение в турции и сирии
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СТАМБУЛ, 11 фев - РИА Новости. Два землетрясения на юго-востоке Турции 6 февраля оказались втрое мощнее подземных толчков, которые произошли в районе Мраморного моря в 1999 году, заявил президент страны Тайип Эрдоган."Землетрясения, произошедшие 6 февраля, в три раза мощнее запомнившихся всей стране катастрофы 1999 года. Разрушений также в три раза больше", - заявил Эрдоган в Диярбакыре.По его словам, нынешняя "катастрофа века" привела к разрушениям даже в 500 километрах от эпицентров.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях и соседних странах, в том числе в соседней Сирии. По последним данным, погибли более 21 тысячи человек. В результате катастрофических подземных толчков 1999 года в районе Мраморного моря погибли более 18 тысяч человек.
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турция, в мире, землетрясение в турции и сирии, мраморное море, диярбакыр, сильное землетрясение в турции и сирии
Турция, В мире, Землетрясение в Турции и Сирии, Мраморное море, Диярбакыр, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
14:58 11.02.2023 (обновлено: 15:03 11.02.2023)
 
Эрдоган сравнил нынешнее землетрясение с катастрофой 1999 года

Глава Турции Эрдоган: землетрясение 6 февраля в три раза мощнее катастрофы 1999 года

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш
Последствия землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 11 фев - РИА Новости. Два землетрясения на юго-востоке Турции 6 февраля оказались втрое мощнее подземных толчков, которые произошли в районе Мраморного моря в 1999 году, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
"Землетрясения, произошедшие 6 февраля, в три раза мощнее запомнившихся всей стране катастрофы 1999 года. Разрушений также в три раза больше", - заявил Эрдоган в Диярбакыре.
Жилые дома, разрушенные в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
14:45
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 21 043 человек
По его словам, нынешняя "катастрофа века" привела к разрушениям даже в 500 километрах от эпицентров.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях и соседних странах, в том числе в соседней Сирии. По последним данным, погибли более 21 тысячи человек. В результате катастрофических подземных толчков 1999 года в районе Мраморного моря погибли более 18 тысяч человек.
Последствия землетрясения в Турции
14:10
В Сети появилось видео гигантского разлома после землетрясения в Турции
 
ТурцияВ миреЗемлетрясение в Турции и СирииМраморное мореДиярбакырСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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