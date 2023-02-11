https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851393607.html

Под завалами в Турции нашли погибшей гражданку Белоруссии

Под завалами в Турции нашли погибшей гражданку Белоруссии - РИА Новости, 11.02.2023

Под завалами в Турции нашли погибшей гражданку Белоруссии

В Турции под завалами дома после землетрясения нашли погибших гражданку Белоруссии и ее сына, сообщило агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на белорусскую... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T13:29

2023-02-11T13:29

2023-02-11T13:29

в мире

турция

белоруссия

анкара (провинция)

сильное землетрясение в турции и сирии

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МИНСК, 10 фев – РИА Новости. В Турции под завалами дома после землетрясения нашли погибших гражданку Белоруссии и ее сына, сообщило агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на белорусскую дипмиссию в Анкаре. "Тела погибших белоруски Александры Акпинар и ее сына Али Кемаля сегодня достали из-под завалов дома, где они проживали", - проинформировали в дипмиссии. Женщина жила в городе Хатай (Антакья) вместе с мужем, гражданином Турции, и их малолетним сыном. Ранее сообщалось, что женщина жива, а ее муж скончался в больнице. Ребенка продолжали искать. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превысило 20 тысяч, раненых - более 80 тысяч.

https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851381847.html

https://ria.ru/20230209/siriya-1850729136.html

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Дарья Буймова

в мире, турция, белоруссия, анкара (провинция), сильное землетрясение в турции и сирии