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Под завалами в Турции нашли погибшей гражданку Белоруссии - РИА Новости, 11.02.2023
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Под завалами в Турции нашли погибшей гражданку Белоруссии
Под завалами в Турции нашли погибшей гражданку Белоруссии - РИА Новости, 11.02.2023
Под завалами в Турции нашли погибшей гражданку Белоруссии
В Турции под завалами дома после землетрясения нашли погибших гражданку Белоруссии и ее сына, сообщило агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на белорусскую... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T13:29
2023-02-11T13:29
в мире
турция
белоруссия
анкара (провинция)
сильное землетрясение в турции и сирии
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МИНСК, 10 фев – РИА Новости. В Турции под завалами дома после землетрясения нашли погибших гражданку Белоруссии и ее сына, сообщило агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на белорусскую дипмиссию в Анкаре. "Тела погибших белоруски Александры Акпинар и ее сына Али Кемаля сегодня достали из-под завалов дома, где они проживали", - проинформировали в дипмиссии. Женщина жила в городе Хатай (Антакья) вместе с мужем, гражданином Турции, и их малолетним сыном. Ранее сообщалось, что женщина жива, а ее муж скончался в больнице. Ребенка продолжали искать. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превысило 20 тысяч, раненых - более 80 тысяч.
https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851381847.html
https://ria.ru/20230209/siriya-1850729136.html
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в мире, турция, белоруссия, анкара (провинция), сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Белоруссия, Анкара (провинция), Сильное землетрясение в Турции и Сирии
13:29 11.02.2023
 
Под завалами в Турции нашли погибшей гражданку Белоруссии

Гражданку Белоруссии и ее сына нашли погибшими под завалами после землетрясения в Турции

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЖилые дома, разрушенные в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш
Жилые дома, разрушенные в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Жилые дома, разрушенные в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 фев – РИА Новости. В Турции под завалами дома после землетрясения нашли погибших гражданку Белоруссии и ее сына, сообщило агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на белорусскую дипмиссию в Анкаре.
"Тела погибших белоруски Александры Акпинар и ее сына Али Кемаля сегодня достали из-под завалов дома, где они проживали", - проинформировали в дипмиссии.
Спасение мужчины из-под завалов в турецком городе Адыяман - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
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В Турции из-под завалов извлекли троих выживших
Женщина жила в городе Хатай (Антакья) вместе с мужем, гражданином Турции, и их малолетним сыном. Ранее сообщалось, что женщина жива, а ее муж скончался в больнице. Ребенка продолжали искать.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превысило 20 тысяч, раненых - более 80 тысяч.
Строительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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В миреТурцияБелоруссияАнкара (провинция)Сильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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