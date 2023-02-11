https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851393607.html
Под завалами в Турции нашли погибшей гражданку Белоруссии
Под завалами в Турции нашли погибшей гражданку Белоруссии - РИА Новости, 11.02.2023
Под завалами в Турции нашли погибшей гражданку Белоруссии
В Турции под завалами дома после землетрясения нашли погибших гражданку Белоруссии и ее сына, сообщило агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на белорусскую... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T13:29
2023-02-11T13:29
2023-02-11T13:29
в мире
турция
белоруссия
анкара (провинция)
сильное землетрясение в турции и сирии
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МИНСК, 10 фев – РИА Новости. В Турции под завалами дома после землетрясения нашли погибших гражданку Белоруссии и ее сына, сообщило агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на белорусскую дипмиссию в Анкаре. "Тела погибших белоруски Александры Акпинар и ее сына Али Кемаля сегодня достали из-под завалов дома, где они проживали", - проинформировали в дипмиссии. Женщина жила в городе Хатай (Антакья) вместе с мужем, гражданином Турции, и их малолетним сыном. Ранее сообщалось, что женщина жива, а ее муж скончался в больнице. Ребенка продолжали искать. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превысило 20 тысяч, раненых - более 80 тысяч.
https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851381847.html
https://ria.ru/20230209/siriya-1850729136.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, белоруссия, анкара (провинция), сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Белоруссия, Анкара (провинция), Сильное землетрясение в Турции и Сирии
Под завалами в Турции нашли погибшей гражданку Белоруссии
Гражданку Белоруссии и ее сына нашли погибшими под завалами после землетрясения в Турции