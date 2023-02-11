https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851386810.html
На юго-востоке Турции зафиксировали уже более двух тысяч афтершоков
На юго-востоке Турции зафиксировали уже более двух тысяч афтершоков - РИА Новости, 11.02.2023
На юго-востоке Турции зафиксировали уже более двух тысяч афтершоков
Более двух тысяч афтершоков произошло и продолжает происходить на юго-востоке Турции после сокрушительного землетрясения, унесшего жизни более 20 тысяч человек, РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T12:35
2023-02-11T12:35
2023-02-11T12:35
в мире
турция
сирия
реджеп тайип эрдоган
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 11 фев – РИА Новости. Более двух тысяч афтершоков произошло и продолжает происходить на юго-востоке Турции после сокрушительного землетрясения, унесшего жизни более 20 тысяч человек, сообщил гендиректор отдела по снижению рисков управления в чрезвычайных ситуациях (AFAD) Орхан Татар. "На сегодняшний день произошло и продолжает происходить более 2 тысяч афтершоков. Подавляющее большинство из них были выше магнитуды 4", - сообщил Татар на брифинге в субботу. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
https://ria.ru/20230211/zemletryasenie-1851385524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
На юго-востоке Турции зафиксировали уже более двух тысяч афтершоков
На юго-востоке Турции зафиксировали уже более двух тысяч афтершоков после землетрясения