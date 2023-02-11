https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851386810.html

На юго-востоке Турции зафиксировали уже более двух тысяч афтершоков

На юго-востоке Турции зафиксировали уже более двух тысяч афтершоков - РИА Новости, 11.02.2023

На юго-востоке Турции зафиксировали уже более двух тысяч афтершоков

Более двух тысяч афтершоков произошло и продолжает происходить на юго-востоке Турции после сокрушительного землетрясения, унесшего жизни более 20 тысяч человек, РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T12:35

2023-02-11T12:35

2023-02-11T12:35

в мире

турция

сирия

реджеп тайип эрдоган

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 11 фев – РИА Новости. Более двух тысяч афтершоков произошло и продолжает происходить на юго-востоке Турции после сокрушительного землетрясения, унесшего жизни более 20 тысяч человек, сообщил гендиректор отдела по снижению рисков управления в чрезвычайных ситуациях (AFAD) Орхан Татар. "На сегодняшний день произошло и продолжает происходить более 2 тысяч афтершоков. Подавляющее большинство из них были выше магнитуды 4", - сообщил Татар на брифинге в субботу. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.

https://ria.ru/20230211/zemletryasenie-1851385524.html

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Варвара Скокшина

в мире, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии