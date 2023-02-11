https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851368835.html

Умер бывший глава МИД Турции Дениз Байкал

Умер бывший глава МИД Турции Дениз Байкал - РИА Новости, 11.02.2023

Умер бывший глава МИД Турции Дениз Байкал

Бывший глава МИД Турции и экс-председатель оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Дениз Байкал скончался на 85-м году жизни, сообщил в субботу... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T09:49

2023-02-11T09:49

2023-02-11T15:36

в мире

турция

анталья (провинция)

кемаль кылычдароглу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0b/1851397745_517:0:2000:834_1920x0_80_0_0_fa9e914a1c12448871d4e1c39f2ad7de.jpg

СТАМБУЛ, 11 фев — РИА Новости. Бывший глава МИД Турции и экс-председатель оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Дениз Байкал скончался на 85-м году жизни, сообщил в субботу нынешний лидер партии Кемаль Кылычдароглу. "С грустью узнал о кончине депутата от Антальи, лидера нашей партии, любившего Турцию и CHP Дениза Байкала", — написал в Twitter Кылычдароглу. Причины смерти он не уточнил. За свою продолжительную политическую карьеру Байкал был министром иностранных дел и вице-премьером (1995-1996 годы), министром финансов и энергетики, спикером парламента, возглавлял оппозиционную CHP более 18 лет с перерывами.

турция

анталья (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, анталья (провинция), кемаль кылычдароглу