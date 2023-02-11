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Умер бывший глава МИД Турции Дениз Байкал - РИА Новости, 11.02.2023
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Умер бывший глава МИД Турции Дениз Байкал
Умер бывший глава МИД Турции Дениз Байкал - РИА Новости, 11.02.2023
Умер бывший глава МИД Турции Дениз Байкал
Бывший глава МИД Турции и экс-председатель оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Дениз Байкал скончался на 85-м году жизни, сообщил в субботу... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T09:49
2023-02-11T15:36
в мире
турция
анталья (провинция)
кемаль кылычдароглу
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СТАМБУЛ, 11 фев — РИА Новости. Бывший глава МИД Турции и экс-председатель оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Дениз Байкал скончался на 85-м году жизни, сообщил в субботу нынешний лидер партии Кемаль Кылычдароглу. "С грустью узнал о кончине депутата от Антальи, лидера нашей партии, любившего Турцию и CHP Дениза Байкала", — написал в Twitter Кылычдароглу. Причины смерти он не уточнил. За свою продолжительную политическую карьеру Байкал был министром иностранных дел и вице-премьером (1995-1996 годы), министром финансов и энергетики, спикером парламента, возглавлял оппозиционную CHP более 18 лет с перерывами.
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в мире, турция, анталья (провинция), кемаль кылычдароглу
В мире, Турция, Анталья (провинция), Кемаль Кылычдароглу
09:49 11.02.2023 (обновлено: 15:36 11.02.2023)
 
Умер бывший глава МИД Турции Дениз Байкал

Умер бывший глава МИД и лидер оппозиции Турции Дениз Байкал

© AP Photo / STRДениз Байкал
Дениз Байкал - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© AP Photo / STR
Дениз Байкал. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 11 фев — РИА Новости. Бывший глава МИД Турции и экс-председатель оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Дениз Байкал скончался на 85-м году жизни, сообщил в субботу нынешний лидер партии Кемаль Кылычдароглу.
"С грустью узнал о кончине депутата от Антальи, лидера нашей партии, любившего Турцию и CHP Дениза Байкала", — написал в Twitter Кылычдароглу.
Причины смерти он не уточнил.
За свою продолжительную политическую карьеру Байкал был министром иностранных дел и вице-премьером (1995-1996 годы), министром финансов и энергетики, спикером парламента, возглавлял оппозиционную CHP более 18 лет с перерывами.
 
В миреТурцияАнталья (провинция)Кемаль Кылычдароглу
 
 
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