https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851368835.html
Умер бывший глава МИД Турции Дениз Байкал
Умер бывший глава МИД Турции Дениз Байкал - РИА Новости, 11.02.2023
Умер бывший глава МИД Турции Дениз Байкал
Бывший глава МИД Турции и экс-председатель оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Дениз Байкал скончался на 85-м году жизни, сообщил в субботу... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T09:49
2023-02-11T09:49
2023-02-11T15:36
в мире
турция
анталья (провинция)
кемаль кылычдароглу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0b/1851397745_517:0:2000:834_1920x0_80_0_0_fa9e914a1c12448871d4e1c39f2ad7de.jpg
СТАМБУЛ, 11 фев — РИА Новости. Бывший глава МИД Турции и экс-председатель оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Дениз Байкал скончался на 85-м году жизни, сообщил в субботу нынешний лидер партии Кемаль Кылычдароглу. "С грустью узнал о кончине депутата от Антальи, лидера нашей партии, любившего Турцию и CHP Дениза Байкала", — написал в Twitter Кылычдароглу. Причины смерти он не уточнил. За свою продолжительную политическую карьеру Байкал был министром иностранных дел и вице-премьером (1995-1996 годы), министром финансов и энергетики, спикером парламента, возглавлял оппозиционную CHP более 18 лет с перерывами.
турция
анталья (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0b/1851397745_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_71baaa1ff448b637d43402af5dabc396.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, анталья (провинция), кемаль кылычдароглу
В мире, Турция, Анталья (провинция), Кемаль Кылычдароглу
09:49 11.02.2023 (обновлено: 15:36 11.02.2023)
Умер бывший глава МИД Турции Дениз Байкал
Умер бывший глава МИД и лидер оппозиции Турции Дениз Байкал