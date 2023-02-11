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Антонов предостерег США от возобновления специальных программ на Украине - РИА Новости, 11.02.2023
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Антонов предостерег США от возобновления специальных программ на Украине
Антонов предостерег США от возобновления специальных программ на Украине - РИА Новости, 11.02.2023
Антонов предостерег США от возобновления специальных программ на Украине
Возобновление программ американских Сил специальных операций на Украине будет означать неприкрытое участие в конфликте Вооруженных сил США, сказал посол России... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T03:58
2023-02-11T15:22
украина
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россия
анатолий антонов
пентагон
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ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Возобновление программ американских Сил специальных операций на Украине будет означать неприкрытое участие в конфликте Вооруженных сил США, сказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Газета The Washington Post ранее сообщила, что Пентагон просит конгресс восстановить финансирование двух сверхсекретных программ, которые бы позволили Силам специальных операций использовать украинцев для наблюдения за передвижением российских войск и противодействия дезинформации."В случае если руководство США примет решение возобновить деятельность Сил спецопераций на украинской территории, то это станет неприкрытым участием регулярной армии в нынешнем конфликте", — сказал Антонов журналистам. Он оговорился, что речь пока идет о журналистском расследовании, которое опирается на неназванные источники в администрации."Официальных сведений на сей счет пока нет. В то же время разговоры на страницах одного из ведущих американских изданий о вероятной отправке на Украину спецназовцев весьма показательны. Они в очередной раз подтверждают, что здесь одержимы несбыточной мечтой о нанесении России стратегического поражения и готовы идти ради этого на неописуемые риски", — сказал Антонов. Он обвинил Вашингтон в игнорировании украинскими силовиками "очередной казни &lt;...&gt; российских военнопленных, от которой в жилах стынет кровь", ежедневных обстрелов городов Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. "Подобная линия покрывает действия украинских радикалов и де-факто превращает Соединенные Штаты в соучастника ужасных преступлений. Одновременно усугубляет вовлеченность США в противостояние с нами на Украине и ведет мир к непредсказуемым последствиям", — предупредил посол.
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украина, сша, россия, анатолий антонов, пентагон, в мире
Украина, США, Россия, Анатолий Антонов, Пентагон, В мире
03:58 11.02.2023 (обновлено: 15:22 11.02.2023)
 
Антонов предостерег США от возобновления специальных программ на Украине

Посол Антонов: возобновление программ ССО США на Украине ознаменует их участие в конфликте

© Фото : U.S. Army / Spc. Ryan LucasАмериканские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© Фото : U.S. Army / Spc. Ryan Lucas
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Возобновление программ американских Сил специальных операций на Украине будет означать неприкрытое участие в конфликте Вооруженных сил США, сказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Газета The Washington Post ранее сообщила, что Пентагон просит конгресс восстановить финансирование двух сверхсекретных программ, которые бы позволили Силам специальных операций использовать украинцев для наблюдения за передвижением российских войск и противодействия дезинформации.
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"В случае если руководство США примет решение возобновить деятельность Сил спецопераций на украинской территории, то это станет неприкрытым участием регулярной армии в нынешнем конфликте", — сказал Антонов журналистам.
Он оговорился, что речь пока идет о журналистском расследовании, которое опирается на неназванные источники в администрации.
"Официальных сведений на сей счет пока нет. В то же время разговоры на страницах одного из ведущих американских изданий о вероятной отправке на Украину спецназовцев весьма показательны. Они в очередной раз подтверждают, что здесь одержимы несбыточной мечтой о нанесении России стратегического поражения и готовы идти ради этого на неописуемые риски", — сказал Антонов.
Он обвинил Вашингтон в игнорировании украинскими силовиками "очередной казни <...> российских военнопленных, от которой в жилах стынет кровь", ежедневных обстрелов городов Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
"Подобная линия покрывает действия украинских радикалов и де-факто превращает Соединенные Штаты в соучастника ужасных преступлений. Одновременно усугубляет вовлеченность США в противостояние с нами на Украине и ведет мир к непредсказуемым последствиям", — предупредил посол.
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