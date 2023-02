https://ria.ru/20230211/ssha-1851342133.html

США внесли в "черный список" шесть китайских компаний

США внесли в "черный список" шесть китайских компаний - РИА Новости, 11.02.2023

США внесли в "черный список" шесть китайских компаний

Министерство торговли США в пятницу внесло в "черный список" шесть юридических лиц КНР, способствующих, по мнению Вашингтона, развитию китайской аэрокосмической РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T00:40

2023-02-11T00:40

2023-02-11T01:57

сша

китай

ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Министерство торговли США в пятницу внесло в "черный список" шесть юридических лиц КНР, способствующих, по мнению Вашингтона, развитию китайской аэрокосмической отрасли, включая создание аэростатов, говорится в обнародованном ведомством заявлении. Так, под рестрикции попали компании Beijing Nanjiang Aerospace Technology, China Electronics Technology Group Corporation 48th Research Institute, Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology, Eagles Men Aviation Science and Technology Group, Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology и Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group. "Правительство США вынесло определение, что деятельность данных шести организаций противоречит интересам национальной безопасности или внешней политики нашей страны", - следует из заявления минторга США. В документе уточняется, что основанием для внесения данных организаций в "черный список" минторга послужила "поддержка ими усилий КНР по модернизации вооруженных сил, в частности, аэрокосмических программ армии Китая, включая создание дирижаблей и аэростатов, а также связанных с ними материалов и компонентов".Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванного представителя госдепартамента сообщала, что администрация президента США Джо Байдена изучает возможность введения мер против юридических лиц, сотрудничающих с армией КНР и причастных, по мнению Вашингтона, к инциденту с китайским аэростатом.Американские военные на прошлой неделе сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США. В Вашингтоне утверждают, что шар занимался шпионажем, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. А в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что американские военные сбили ещё один "высотный объект", вошедший в воздушное пространство США над штатом Аляска.

2023

