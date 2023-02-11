https://ria.ru/20230211/spetsoperatsiya-1851456505.html

Спецоперация, 11 февраля: цели удара по инфраструктуре Украины достигнуты

Спецоперация, 11 февраля: цели удара по инфраструктуре Украины достигнуты - РИА Новости, 11.02.2023

Спецоперация, 11 февраля: цели удара по инфраструктуре Украины достигнуты

Вооружённые силы России в пятницу нанесли массированный удар по критическим объектам энергосистемы, обеспечивающим функционирование предприятий... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T21:35

2023-02-11T21:35

2023-02-11T22:01

специальная военная операция на украине

украина

мариуполь

луис инасиу лула да силва

александр вучич

альберто фернандес

зрк с-300

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вооружённые силы России в пятницу нанесли массированный удар по критическим объектам энергосистемы, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, заявили в субботу в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что цели массированного удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, остановлена работа энергоёмких производств оборонно-промышленного комплекса. Также заблокирована переброска железнодорожным транспортом в районы боевых действий иностранного вооружения, боеприпасов и резервов. Ход спецоперацииВ Минобороны РФ отметили, что южная группировка ВС РФ на донецком направлении уничтожила за сутки свыше 140 украинских боевиков, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходную гаубицу Krab польского производства, гаубицы "Гиацинт-Б" и Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районах населенных пунктов Бердычи, Авдеевка и Новопокровское Донецкой народной республики уничтожены три склада боеприпасов войск Украины. В оборонном ведомстве добавили, что российские системы ПВО за сутки уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также пять снарядов РСЗО HIMARS. На южно-донецком направлении, подчеркнули в Минобороны РФ, оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" наносилось комплексное огневое поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Угледар, Павловка и Новоселка Донецкой народной республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 95 украинских боевиков, четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М109 "Paladin" производства США, три гаубицы Д-20, а также гаубица "Гиацинт-Б". Кроме того, в районах Елизаветовки, Доброволья и Новоукраинки уничтожены три склада боеприпасов. В оборонном ведомстве сказали, что российские войска за сутки уничтожили две украинские радиолокационные станции - РЛС зенитно-ракетного комплекса С-300 в Николаевской области и РЛС обнаружения воздушных целей 35Д6 в Харьковской области. Всего за сутки ВС РФ нанесено поражение 92 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 116 районах. На купянском направлении, утончили в оборонном ведомстве, нанесено поражение живой силе и технике войск Украины в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Новомлынск, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30. Кроме того, в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов украинских военных. На красно-лиманском направлении, подчеркнули в Минобороны, нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское ЛНР, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества. За сутки на данном направлении уничтожено до 120 украинских боевиков, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, установка РСЗО "Град", а также две гаубицы Д-20. Международная обстановкаОфициальный представитель председателя Генассамблеи Полина Кубиак заявила, что одиннадцатая чрезвычайная спецсессия ГА ООН, созванная в феврале 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине, возобновит работу 22 февраля. Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva заявил, что ожидает усиления интенсивности боевых действий на Украине в ближайшие полгода. Президенты Аргентины и Колумбии Альберто Фернандес и Густаво Петро в статье для газеты Monde выступили за активизацию мер по достижению прекращения огня на Украине. По их мнению, конфликт на Украине позволил США укрепить НАТО, а также усилить влияние на Европу в рамках "гегемонистского спора" с КНР. Радио LRT заявило, что Литва отправила на Украину десятки зенитных орудий Bofors L70. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудил с главой США Джо Байденом идею формирования группы стран для достижения мирного урегулирования ситуации на Украине, сообщил сам глава латиноамериканского государства журналистам. Об этом сообщил Лула да Силва журналистам после встречи с президентом США. Президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью финскому агентству STT, говоря о ситуации на Украине, заявил, что не видит предпосылок к миру на Украине. Генеральный консул России в Осаке Александр Терских в интервью РИА Новости сообщил, что в японском обществе сейчас ощущается трансформация, которая выражается в появлении более взвешенных суждений о причинах начала спецоперации и текущих событиях на Украине, демонстрации определенного понимания позиции России. В правительственных кругах, однако, подобных перемен пока не наблюдаются Обстановка в новых регионахПредседатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что информация о взрывах на аэродроме под Мелитополем не соответствует действительности. Он добавил, что украинские диверсанты пытаются проникнуть в Запорожскую область под видом российских военных. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что на подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области, в селе Токаревка, мобилизовали 55-летнего инвалида, страдающего психическим расстройством. Мэр Мариуполя Олег Моргунов сообщил РИА Новости, что в бывшем детском саду в Мариуполе нашли 171 украинскую мину калибра 82 миллиметра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

мариуполь

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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