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Власти ЛНР и Ростовской области подписали договор о сотрудничестве - РИА Новости, 11.02.2023
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Власти ЛНР и Ростовской области подписали договор о сотрудничестве
Власти ЛНР и Ростовской области подписали договор о сотрудничестве - РИА Новости, 11.02.2023
Власти ЛНР и Ростовской области подписали договор о сотрудничестве
Власти Ростовской области и Луганской народной республики на встрече в Луганске подписали договор о сотрудничестве в ряде сфер, сообщил врио главы ЛНР Леонид... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T18:20
2023-02-11T18:21
ростовская область
луганская народная республика
леонид пасечник
василий голубев
луганск
общество
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ЛУГАНСК, 11 фев – РИА Новости. Власти Ростовской области и Луганской народной республики на встрече в Луганске подписали договор о сотрудничестве в ряде сфер, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Он уточнил, что представители Ростовской области привезли в Луганск помощь для Луганской республиканской клинической больницы. "Ростовская область всегда была хорошим и близким другом для Луганской народной республики. А с сегодняшнего дня мы начнем более тесное взаимодействие, направленное на развитие обоих регионов", - подчеркнул Пасечник.
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ростовская область, луганская народная республика, леонид пасечник, василий голубев, луганск, общество
Ростовская область, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Василий Голубев, Луганск, Общество
18:20 11.02.2023 (обновлено: 18:21 11.02.2023)
 
Власти ЛНР и Ростовской области подписали договор о сотрудничестве

Пасечник сообщил, что власти ЛНР и Ростовской области подписали договор о сотрудничестве

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник
Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 фев – РИА Новости. Власти Ростовской области и Луганской народной республики на встрече в Луганске подписали договор о сотрудничестве в ряде сфер, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
"Сегодня в Луганске встретился с делегацией из Ростовской области. Состоялось долгожданное и значимое событие – вместе с губернатором соседнего региона Василием Голубевым подписал соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве", - сообщил Пасечник в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что представители Ростовской области привезли в Луганск помощь для Луганской республиканской клинической больницы.
"Ростовская область всегда была хорошим и близким другом для Луганской народной республики. А с сегодняшнего дня мы начнем более тесное взаимодействие, направленное на развитие обоих регионов", - подчеркнул Пасечник.
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Ростовская областьЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВасилий ГолубевЛуганскОбщество
 
 
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