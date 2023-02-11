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Власти ЛНР и Ростовской области подписали договор о сотрудничестве

Власти ЛНР и Ростовской области подписали договор о сотрудничестве - РИА Новости, 11.02.2023

Власти ЛНР и Ростовской области подписали договор о сотрудничестве

Власти Ростовской области и Луганской народной республики на встрече в Луганске подписали договор о сотрудничестве в ряде сфер, сообщил врио главы ЛНР Леонид... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T18:20

2023-02-11T18:20

2023-02-11T18:21

ростовская область

луганская народная республика

леонид пасечник

василий голубев

луганск

общество

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ЛУГАНСК, 11 фев – РИА Новости. Власти Ростовской области и Луганской народной республики на встрече в Луганске подписали договор о сотрудничестве в ряде сфер, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Он уточнил, что представители Ростовской области привезли в Луганск помощь для Луганской республиканской клинической больницы. "Ростовская область всегда была хорошим и близким другом для Луганской народной республики. А с сегодняшнего дня мы начнем более тесное взаимодействие, направленное на развитие обоих регионов", - подчеркнул Пасечник.

https://ria.ru/20230211/bmd-1851353059.html

ростовская область

луганская народная республика

луганск

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ростовская область, луганская народная республика, леонид пасечник, василий голубев, луганск, общество