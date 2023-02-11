https://ria.ru/20230211/snegopad-1851405527.html

Службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада

Службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада - РИА Новости, 11.02.2023

Службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящего снегопада, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T15:01

2023-02-11T15:01

2023-02-11T15:01

московское центральное кольцо (мцк)

петр бирюков

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящего снегопада, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Согласно прогнозам синоптиков, сегодня после 17.00 и в воскресенье в столице ожидаются снег, метель, снежный накат на дорогах, временами сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Прирост свежевыпавшего снега может составить до 8 сантиметров. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что в уборке задействуют необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков будем проводить сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - говорится в сообщении. Сообщается, что для помощи водителям грузовых автомобилей организовано дежурство тягачей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО. "Просим горожан в непогоду быть предельно внимательными и аккуратными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20230209/kapremont-1850815687.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московское центральное кольцо (мцк), петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы