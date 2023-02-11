Службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада
Уборка снега в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящего снегопада, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Согласно прогнозам синоптиков, сегодня после 17.00 и в воскресенье в столице ожидаются снег, метель, снежный накат на дорогах, временами сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Прирост свежевыпавшего снега может составить до 8 сантиметров. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что в уборке задействуют необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков будем проводить сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - говорится в сообщении.
Сообщается, что для помощи водителям грузовых автомобилей организовано дежурство тягачей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО.
"Просим горожан в непогоду быть предельно внимательными и аккуратными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров", - дополняется в сообщении.