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Данные о регистрации смерти включат в единую инфосистему нотариата
Данные о регистрации смерти включат в единую инфосистему нотариата - РИА Новости, 11.02.2023
Данные о регистрации смерти включат в единую инфосистему нотариата
Правительство России одобрило включение данных о государственной регистрации смерти в единую информационную систему нотариата, сообщается на сайте... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T12:58
2023-02-11T12:58
2023-02-11T12:58
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило включение данных о государственной регистрации смерти в единую информационную систему нотариата, сообщается на сайте правительства. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Уточняется, что проект направлен на внесение в единую информационную систему нотариата исправлений или изменений в записи актов о смерти и уточнение процедуры нотариального свидетельствования подлинности подписи переводчика.
https://ria.ru/20220913/tayna-1816598098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, правительство рф
Общество, Россия, Правительство РФ
Данные о регистрации смерти включат в единую инфосистему нотариата
Правительство одобрило включение данных о регистрации смерти в инфосистему нотариата