https://ria.ru/20230211/registratsiya-1851388866.html

Данные о регистрации смерти включат в единую инфосистему нотариата

Данные о регистрации смерти включат в единую инфосистему нотариата - РИА Новости, 11.02.2023

Данные о регистрации смерти включат в единую инфосистему нотариата

Правительство России одобрило включение данных о государственной регистрации смерти в единую информационную систему нотариата, сообщается на сайте... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T12:58

2023-02-11T12:58

2023-02-11T12:58

общество

россия

правительство рф

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило включение данных о государственной регистрации смерти в единую информационную систему нотариата, сообщается на сайте правительства. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Уточняется, что проект направлен на внесение в единую информационную систему нотариата исправлений или изменений в записи актов о смерти и уточнение процедуры нотариального свидетельствования подлинности подписи переводчика.

https://ria.ru/20220913/tayna-1816598098.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, правительство рф