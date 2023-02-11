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Данные о регистрации смерти включат в единую инфосистему нотариата - РИА Новости, 11.02.2023
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Данные о регистрации смерти включат в единую инфосистему нотариата
Данные о регистрации смерти включат в единую инфосистему нотариата - РИА Новости, 11.02.2023
Данные о регистрации смерти включат в единую инфосистему нотариата
Правительство России одобрило включение данных о государственной регистрации смерти в единую информационную систему нотариата, сообщается на сайте... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T12:58
2023-02-11T12:58
общество
россия
правительство рф
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило включение данных о государственной регистрации смерти в единую информационную систему нотариата, сообщается на сайте правительства. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Уточняется, что проект направлен на внесение в единую информационную систему нотариата исправлений или изменений в записи актов о смерти и уточнение процедуры нотариального свидетельствования подлинности подписи переводчика.
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общество, россия, правительство рф
Общество, Россия, Правительство РФ
12:58 11.02.2023
 
Данные о регистрации смерти включат в единую инфосистему нотариата

Правительство одобрило включение данных о регистрации смерти в инфосистему нотариата

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило включение данных о государственной регистрации смерти в единую информационную систему нотариата, сообщается на сайте правительства.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проект направлен на внесение в единую информационную систему нотариата исправлений или изменений в записи актов о смерти и уточнение процедуры нотариального свидетельствования подлинности подписи переводчика.
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