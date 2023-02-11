https://ria.ru/20230211/razrabotchiki-1851386040.html

Правительство приняло законопроект о поддержке российских разработчиков ПО

Правительство приняло законопроект о поддержке российских разработчиков ПО - РИА Новости, 11.02.2023

Правительство приняло законопроект о поддержке российских разработчиков ПО

Правительство России одобрило проект закона о поддержке организаций РФ, осуществляющих деятельность в области разработки ПО, сообщается на сайте правительства. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T12:30

2023-02-11T12:30

2023-02-11T12:53

технологии

россия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило проект закона о поддержке организаций РФ, осуществляющих деятельность в области разработки ПО, сообщается на сайте правительства. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 121 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке.", - говорится в сообщении. Уточняется, что законопроект также нацелен на унификацию подходов государства к регулированию мер поддержки для разработчиков.

https://ria.ru/20230131/piratstvo-1848664750.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия