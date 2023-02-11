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Правительство приняло законопроект о поддержке российских разработчиков ПО - РИА Новости, 11.02.2023
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Правительство приняло законопроект о поддержке российских разработчиков ПО
Правительство приняло законопроект о поддержке российских разработчиков ПО - РИА Новости, 11.02.2023
Правительство приняло законопроект о поддержке российских разработчиков ПО
Правительство России одобрило проект закона о поддержке организаций РФ, осуществляющих деятельность в области разработки ПО, сообщается на сайте правительства. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T12:30
2023-02-11T12:53
технологии
россия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило проект закона о поддержке организаций РФ, осуществляющих деятельность в области разработки ПО, сообщается на сайте правительства. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 121 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке.", - говорится в сообщении. Уточняется, что законопроект также нацелен на унификацию подходов государства к регулированию мер поддержки для разработчиков.
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Варвара Скокшина
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технологии, россия
Технологии, Россия
12:30 11.02.2023 (обновлено: 12:53 11.02.2023)
 
Правительство приняло законопроект о поддержке российских разработчиков ПО

Правительство приняло законопроект о поддержке организаций, разрабатывающих российское ПО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило проект закона о поддержке организаций РФ, осуществляющих деятельность в области разработки ПО, сообщается на сайте правительства.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 121 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке.", - говорится в сообщении.
Уточняется, что законопроект также нацелен на унификацию подходов государства к регулированию мер поддержки для разработчиков.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 13:53
Медведев поблагодарил причастных к созданию пиратских версий программ
 
ТехнологииРоссия
 
 
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