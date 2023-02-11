https://ria.ru/20230211/pozhar-1851374180.html
Спасатели нашли тело третьего ребенка после пожара в доме в Татарстане
Спасатели нашли тело третьего ребенка после пожара в доме в Татарстане - РИА Новости, 11.02.2023
Спасатели нашли тело третьего ребенка после пожара в доме в Татарстане
Пожарные обнаружили тело третьего погибшего ребенка на месте пожара в частном доме в Пестречинском районе Татарстана, таким образом всего погибли четыре... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T10:35
2023-02-11T10:35
2023-02-11T12:14
происшествия
россия
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 11 фев – РИА Новости. Пожарные обнаружили тело третьего погибшего ребенка на месте пожара в частном доме в Пестречинском районе Татарстана, таким образом всего погибли четыре человека, сообщает главное управление МЧС России по республике. По данным МЧС, сообщение о пожаре в частном доме села Новое Шигалеево Пестречинского района республики поступило в 7.15 субботы. Пожарные прибыли на место происшествия в 7.29, дом горел по всей площади. В 8.21 пожар был потушен. Женщину и двухлетнего ребенка госпитализировали. На месте были обнаружены тела мужчины и двух детей. "В 9.47 обнаружено четвертое тело. Таким образом, всего четверо погибших, из них трое детей", - говорится в сообщении. По информации МЧС, погибшие - девочки 2010, 2015, 2017 годов рождения, мужчина - 1970 года рождения.
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россия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
10:35 11.02.2023 (обновлено: 12:14 11.02.2023)
Спасатели нашли тело третьего ребенка после пожара в доме в Татарстане
Спасатели нашли тело третьего ребенка после пожара в частном доме в Татарстане
КАЗАНЬ, 11 фев – РИА Новости. Пожарные обнаружили тело третьего погибшего ребенка на месте пожара в частном доме в Пестречинском районе Татарстана, таким образом всего погибли четыре человека, сообщает главное управление МЧС России по республике.
По данным МЧС, сообщение о пожаре в частном доме села Новое Шигалеево Пестречинского района республики поступило в 7.15 субботы. Пожарные прибыли на место происшествия в 7.29, дом горел по всей площади. В 8.21 пожар был потушен. Женщину и двухлетнего ребенка госпитализировали. На месте были обнаружены тела мужчины и двух детей.
"В 9.47 обнаружено четвертое тело. Таким образом, всего четверо погибших, из них трое детей", - говорится в сообщении.
По информации МЧС, погибшие - девочки 2010, 2015, 2017 годов рождения, мужчина - 1970 года рождения.