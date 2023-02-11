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При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека - РИА Новости, 11.02.2023
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При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека
При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека - РИА Новости, 11.02.2023
При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека
Пожар произошел в частном доме в одном из районов Татарстана в субботу утром, погибли мужчина и двое детей, сообщает главное управление МЧС России по... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T10:24
2023-02-11T15:13
происшествия
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 11 фев – РИА Новости. Пожар произошел в частном доме в одном из районов Татарстана в субботу утром, погибли мужчина и двое детей, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. "Пестречинский район, село Новое Шигалеево. В 7.15 мск поступило сообщение о пожаре в частном доме. Пожарные подразделения прибыли на место происшествия в 7.29. Дом горел по всей площади. По предварительным данным, в доме проживали двое взрослых и четверо детей", - говорится в сообщении. В 8.21 пожар был потушен. Женщину и двухлетнего ребенка госпитализировали. По информации МЧС, пострадавшие получили отравление продуктами горения, возможны переломы. Во время осмотра обнаружены тела мужчины и двух детей. "Судьба еще одного ребенка уточняется", - отмечает ведомство.
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происшествия, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан)
10:24 11.02.2023 (обновлено: 15:13 11.02.2023)
 
При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека

При пожаре в частном доме в Татарстане погибли мужчина и двое детей

© Фото : ГУМЧС России по Республике ТатарстанПоследствия пожара в селе Новое Шигалеево в Татарстане
Последствия пожара в селе Новое Шигалеево в Татарстане - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© Фото : ГУМЧС России по Республике Татарстан
Последствия пожара в селе Новое Шигалеево в Татарстане
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КАЗАНЬ, 11 фев – РИА Новости. Пожар произошел в частном доме в одном из районов Татарстана в субботу утром, погибли мужчина и двое детей, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
"Пестречинский район, село Новое Шигалеево. В 7.15 мск поступило сообщение о пожаре в частном доме. Пожарные подразделения прибыли на место происшествия в 7.29. Дом горел по всей площади. По предварительным данным, в доме проживали двое взрослых и четверо детей", - говорится в сообщении.
В 8.21 пожар был потушен. Женщину и двухлетнего ребенка госпитализировали. По информации МЧС, пострадавшие получили отравление продуктами горения, возможны переломы.
Во время осмотра обнаружены тела мужчины и двух детей. "Судьба еще одного ребенка уточняется", - отмечает ведомство.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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ПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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