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При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека
При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека - РИА Новости, 11.02.2023
При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека
Пожар произошел в частном доме в одном из районов Татарстана в субботу утром, погибли мужчина и двое детей, сообщает главное управление МЧС России по... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T10:24
2023-02-11T10:24
2023-02-11T15:13
происшествия
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 11 фев – РИА Новости. Пожар произошел в частном доме в одном из районов Татарстана в субботу утром, погибли мужчина и двое детей, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. "Пестречинский район, село Новое Шигалеево. В 7.15 мск поступило сообщение о пожаре в частном доме. Пожарные подразделения прибыли на место происшествия в 7.29. Дом горел по всей площади. По предварительным данным, в доме проживали двое взрослых и четверо детей", - говорится в сообщении. В 8.21 пожар был потушен. Женщину и двухлетнего ребенка госпитализировали. По информации МЧС, пострадавшие получили отравление продуктами горения, возможны переломы. Во время осмотра обнаружены тела мужчины и двух детей. "Судьба еще одного ребенка уточняется", - отмечает ведомство.
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республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан)
10:24 11.02.2023 (обновлено: 15:13 11.02.2023)
При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека
При пожаре в частном доме в Татарстане погибли мужчина и двое детей
КАЗАНЬ, 11 фев – РИА Новости. Пожар произошел в частном доме в одном из районов Татарстана в субботу утром, погибли мужчина и двое детей, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
"Пестречинский район, село Новое Шигалеево. В 7.15 мск поступило сообщение о пожаре в частном доме. Пожарные подразделения прибыли на место происшествия в 7.29. Дом горел по всей площади. По предварительным данным, в доме проживали двое взрослых и четверо детей", - говорится в сообщении.
В 8.21 пожар был потушен. Женщину и двухлетнего ребенка госпитализировали. По информации МЧС, пострадавшие получили отравление продуктами горения, возможны переломы.
Во время осмотра обнаружены тела мужчины и двух детей. "Судьба еще одного ребенка уточняется", - отмечает ведомство.