https://ria.ru/20230211/pozhar-1851372740.html

При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека

При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека - РИА Новости, 11.02.2023

При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека

Пожар произошел в частном доме в одном из районов Татарстана в субботу утром, погибли мужчина и двое детей, сообщает главное управление МЧС России по... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T10:24

2023-02-11T10:24

2023-02-11T15:13

происшествия

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 11 фев – РИА Новости. Пожар произошел в частном доме в одном из районов Татарстана в субботу утром, погибли мужчина и двое детей, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. "Пестречинский район, село Новое Шигалеево. В 7.15 мск поступило сообщение о пожаре в частном доме. Пожарные подразделения прибыли на место происшествия в 7.29. Дом горел по всей площади. По предварительным данным, в доме проживали двое взрослых и четверо детей", - говорится в сообщении. В 8.21 пожар был потушен. Женщину и двухлетнего ребенка госпитализировали. По информации МЧС, пострадавшие получили отравление продуктами горения, возможны переломы. Во время осмотра обнаружены тела мужчины и двух детей. "Судьба еще одного ребенка уточняется", - отмечает ведомство.

https://ria.ru/20230207/dtp-1850185687.html

республика татарстан (татарстан)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, республика татарстан (татарстан)