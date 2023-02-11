https://ria.ru/20230211/poteri-1851405378.html
Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 95 украинских военных
Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 95 украинских военных - РИА Новости, 11.02.2023
Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 95 украинских военных
Группировка "Восток" ВС РФ на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила за сутки более 95 украинских военных, 13 единиц техники и три склада... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T15:01
2023-02-11T15:01
2023-02-11T16:08
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Группировка "Восток" ВС РФ на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила за сутки более 95 украинских военных, 13 единиц техники и три склада боеприпасов, сообщили в субботу в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" наносилось комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка и Новоселка Донецкой народной республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 95-ти украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М109 "Paladin" производства США, три гаубицы Д-20, а также гаубица "Гиацинт-Б", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районах Елизаветовки, Доброволья и Новоукраинки уничтожены три склада боеприпасов.
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Минобороны РФ о потерях ВСУ
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
15:01 11.02.2023 (обновлено: 16:08 11.02.2023)
Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 95 украинских военных
Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 95 украинских военных на двух направлениях