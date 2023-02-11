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Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 95 украинских военных

Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 95 украинских военных - РИА Новости, 11.02.2023

Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 95 украинских военных

Группировка "Восток" ВС РФ на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила за сутки более 95 украинских военных, 13 единиц техники и три склада... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T15:01

2023-02-11T15:01

2023-02-11T16:08

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Группировка "Восток" ВС РФ на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила за сутки более 95 украинских военных, 13 единиц техники и три склада боеприпасов, сообщили в субботу в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" наносилось комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка и Новоселка Донецкой народной республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 95-ти украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М109 "Paladin" производства США, три гаубицы Д-20, а также гаубица "Гиацинт-Б", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районах Елизаветовки, Доброволья и Новоукраинки уничтожены три склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Минобороны РФ о потерях ВСУ брифинг минобороны рф 2023-02-11T15:01 true PT4M50S

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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф