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Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 95 украинских военных - РИА Новости, 11.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230211/poteri-1851405378.html
Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 95 украинских военных
Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 95 украинских военных - РИА Новости, 11.02.2023
Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 95 украинских военных
Группировка "Восток" ВС РФ на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила за сутки более 95 украинских военных, 13 единиц техники и три склада... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T15:01
2023-02-11T16:08
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Группировка "Восток" ВС РФ на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила за сутки более 95 украинских военных, 13 единиц техники и три склада боеприпасов, сообщили в субботу в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" наносилось комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка и Новоселка Донецкой народной республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 95-ти украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М109 "Paladin" производства США, три гаубицы Д-20, а также гаубица "Гиацинт-Б", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районах Елизаветовки, Доброволья и Новоукраинки уничтожены три склада боеприпасов.
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
15:01 11.02.2023 (обновлено: 16:08 11.02.2023)
 
Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 95 украинских военных

Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 95 украинских военных на двух направлениях

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Группировка "Восток" ВС РФ на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила за сутки более 95 украинских военных, 13 единиц техники и три склада боеприпасов, сообщили в субботу в Минобороны России.
"На Южно-Донецком направлении оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" наносилось комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка и Новоселка Донецкой народной республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 95-ти украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М109 "Paladin" производства США, три гаубицы Д-20, а также гаубица "Гиацинт-Б", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в районах Елизаветовки, Доброволья и Новоукраинки уничтожены три склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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