https://ria.ru/20230211/pomosch-1851427662.html

В Подмосковье 12 февраля пройдет день сбора помощи участникам спецоперации

В Подмосковье 12 февраля пройдет день сбора помощи участникам спецоперации - РИА Новости, 11.02.2023

В Подмосковье 12 февраля пройдет день сбора помощи участникам спецоперации

День сбора помощи участникам спецоперации в рамках проекта "Доброе дело" пройдет в Московской области в воскресенье, сообщила пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T17:22

2023-02-11T17:22

2023-02-11T17:22

специальная военная операция на украине

общество

московская область (подмосковье)

балашиха

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. День сбора помощи участникам спецоперации в рамках проекта "Доброе дело" пройдет в Московской области в воскресенье, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Жители могут принести продукты, в частности, шоколад порционный, печенье, орехи, сухофрукты, консервы, порционный растворимый кофе, пакетированный чай, а также медикаменты, например, противовоспалительные, противопростудные и противоаллергенные препараты, антибиотики, обезболивающие лекарства, эластичные и медицинские бинты. Помимо этого, в качестве помощи можно передать газовые горелки с баллонами, окопные свечи, термобелье, термоодеяла, спальные мешки, влажные салфетки и сигареты, уточнили в пресс-службе. Отмечается, что 13 февраля, подмосковные учащиеся смогут написать письма поддержки участникам спецоперации. Дети могут это сделать либо дома, а потом передать свои письма, либо прийти и написать вместе с остальными учащимися. "Все товары и письма доставят в Балашиху, отсортируют и упакуют, а к 23 февраля отвезут в зону СВО", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230209/reabilitatsiya-1850783718.html

московская область (подмосковье)

балашиха

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общество, московская область (подмосковье), балашиха