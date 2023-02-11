Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье 12 февраля пройдет день сбора помощи участникам спецоперации - РИА Новости, 11.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230211/pomosch-1851427662.html
В Подмосковье 12 февраля пройдет день сбора помощи участникам спецоперации
В Подмосковье 12 февраля пройдет день сбора помощи участникам спецоперации - РИА Новости, 11.02.2023
В Подмосковье 12 февраля пройдет день сбора помощи участникам спецоперации
День сбора помощи участникам спецоперации в рамках проекта "Доброе дело" пройдет в Московской области в воскресенье, сообщила пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T17:22
2023-02-11T17:22
специальная военная операция на украине
общество
московская область (подмосковье)
балашиха
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789093670_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cb9470967fd2e1fd374bd3b9f25655a0.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. День сбора помощи участникам спецоперации в рамках проекта "Доброе дело" пройдет в Московской области в воскресенье, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Жители могут принести продукты, в частности, шоколад порционный, печенье, орехи, сухофрукты, консервы, порционный растворимый кофе, пакетированный чай, а также медикаменты, например, противовоспалительные, противопростудные и противоаллергенные препараты, антибиотики, обезболивающие лекарства, эластичные и медицинские бинты. Помимо этого, в качестве помощи можно передать газовые горелки с баллонами, окопные свечи, термобелье, термоодеяла, спальные мешки, влажные салфетки и сигареты, уточнили в пресс-службе. Отмечается, что 13 февраля, подмосковные учащиеся смогут написать письма поддержки участникам спецоперации. Дети могут это сделать либо дома, а потом передать свои письма, либо прийти и написать вместе с остальными учащимися. "Все товары и письма доставят в Балашиху, отсортируют и упакуют, а к 23 февраля отвезут в зону СВО", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230209/reabilitatsiya-1850783718.html
московская область (подмосковье)
балашиха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789093670_0:0:962:721_1920x0_80_0_0_84d1b2bdd4262ae4ee26564965f2560e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), балашиха
Специальная военная операция на Украине, Общество, Московская область (Подмосковье), Балашиха
17:22 11.02.2023
 
В Подмосковье 12 февраля пройдет день сбора помощи участникам спецоперации

В Московской области 12 февраля пройдет день сбора помощи участникам спецоперации

© Фото : Правительство Московской областиМашины с помощью для Донбасса
Машины с помощью для Донбасса - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© Фото : Правительство Московской области
Машины с помощью для Донбасса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. День сбора помощи участникам спецоперации в рамках проекта "Доброе дело" пройдет в Московской области в воскресенье, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Любой желающий в воскресенье может присоединиться к проекту "Доброе дело", который проходит при поддержке губернатора, и передать помощь для участников СВО", - говорится в сообщении.
Жители могут принести продукты, в частности, шоколад порционный, печенье, орехи, сухофрукты, консервы, порционный растворимый кофе, пакетированный чай, а также медикаменты, например, противовоспалительные, противопростудные и противоаллергенные препараты, антибиотики, обезболивающие лекарства, эластичные и медицинские бинты. Помимо этого, в качестве помощи можно передать газовые горелки с баллонами, окопные свечи, термобелье, термоодеяла, спальные мешки, влажные салфетки и сигареты, уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что 13 февраля, подмосковные учащиеся смогут написать письма поддержки участникам спецоперации. Дети могут это сделать либо дома, а потом передать свои письма, либо прийти и написать вместе с остальными учащимися.
"Все товары и письма доставят в Балашиху, отсортируют и упакуют, а к 23 февраля отвезут в зону СВО", - добавили в пресс-службе.
Военный врач ВС РФ обрабатывает рану военнослужащему ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 11:54Специальная военная операция на Украине
Участники спецоперации смогут пройти бесплатную реабилитацию после ранения
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоМосковская область (Подмосковье)Балашиха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала