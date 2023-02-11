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В Подмосковье 12 февраля пройдет день сбора помощи участникам спецоперации
В Подмосковье 12 февраля пройдет день сбора помощи участникам спецоперации - РИА Новости, 11.02.2023
В Подмосковье 12 февраля пройдет день сбора помощи участникам спецоперации
День сбора помощи участникам спецоперации в рамках проекта "Доброе дело" пройдет в Московской области в воскресенье, сообщила пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T17:22
2023-02-11T17:22
2023-02-11T17:22
специальная военная операция на украине
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. День сбора помощи участникам спецоперации в рамках проекта "Доброе дело" пройдет в Московской области в воскресенье, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Жители могут принести продукты, в частности, шоколад порционный, печенье, орехи, сухофрукты, консервы, порционный растворимый кофе, пакетированный чай, а также медикаменты, например, противовоспалительные, противопростудные и противоаллергенные препараты, антибиотики, обезболивающие лекарства, эластичные и медицинские бинты. Помимо этого, в качестве помощи можно передать газовые горелки с баллонами, окопные свечи, термобелье, термоодеяла, спальные мешки, влажные салфетки и сигареты, уточнили в пресс-службе. Отмечается, что 13 февраля, подмосковные учащиеся смогут написать письма поддержки участникам спецоперации. Дети могут это сделать либо дома, а потом передать свои письма, либо прийти и написать вместе с остальными учащимися. "Все товары и письма доставят в Балашиху, отсортируют и упакуют, а к 23 февраля отвезут в зону СВО", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230209/reabilitatsiya-1850783718.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), балашиха
Специальная военная операция на Украине, Общество, Московская область (Подмосковье), Балашиха
В Подмосковье 12 февраля пройдет день сбора помощи участникам спецоперации
В Московской области 12 февраля пройдет день сбора помощи участникам спецоперации
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости.
День сбора помощи участникам спецоперации в рамках проекта "Доброе дело" пройдет в Московской области в воскресенье, сообщила пресс-служба
губернатора и правительства региона.
"Любой желающий в воскресенье может присоединиться к проекту "Доброе дело", который проходит при поддержке губернатора, и передать помощь для участников СВО", - говорится в сообщении.
Жители могут принести продукты, в частности, шоколад порционный, печенье, орехи, сухофрукты, консервы, порционный растворимый кофе, пакетированный чай, а также медикаменты, например, противовоспалительные, противопростудные и противоаллергенные препараты, антибиотики, обезболивающие лекарства, эластичные и медицинские бинты. Помимо этого, в качестве помощи можно передать газовые горелки с баллонами, окопные свечи, термобелье, термоодеяла, спальные мешки, влажные салфетки и сигареты, уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что 13 февраля, подмосковные учащиеся смогут написать письма поддержки участникам спецоперации. Дети могут это сделать либо дома, а потом передать свои письма, либо прийти и написать вместе с остальными учащимися.
"Все товары и письма доставят в Балашиху
, отсортируют и упакуют, а к 23 февраля отвезут в зону СВО", - добавили в пресс-службе.