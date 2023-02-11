https://ria.ru/20230211/pogibshaya-1851417035.html

Умерла раненая сотрудница обстрелянной ВСУ больницы в Первомайске

Умерла раненая сотрудница обстрелянной ВСУ больницы в Первомайске - РИА Новости, 11.02.2023

Умерла раненая сотрудница обстрелянной ВСУ больницы в Первомайске

Сотрудница попавшей под удар украинских войск больницы Первомайска скончалась от полученных в Новый Год ранений, сообщил мэр города Сергей Калягин. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T16:18

2023-02-11T16:18

2023-02-11T16:18

специальная военная операция на украине

в мире

первомайск

сша

украина

bae systems

lockheed martin

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 11 фев – РИА Новости. Сотрудница попавшей под удар украинских войск больницы Первомайска скончалась от полученных в Новый Год ранений, сообщил мэр города Сергей Калягин. Он выразил соболезнования родным и близким погибшей. Со слов Калягина, жертвами обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины с февраля прошлого года стали уже 22 мирных жителя на подведомственной мэру территории. Ранее сообщалось, что при обстреле из РСЗО HIMARS украинскими силовиками больницы в Первомайске в ЛНР вечером 31 декабря погибли шесть человек, среди которых - пациенты и медперсонал. Атака на больницу производилась в два этапа – после первого обстрела удар пришелся по приехавшим на место происшествия врачам. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221231/bolnitsa-1842665136.html

первомайск

сша

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, первомайск, сша, украина, bae systems, lockheed martin , вооруженные силы украины