Умерла раненая сотрудница обстрелянной ВСУ больницы в Первомайске
Умерла раненная при обстреле в канун Нового года сотрудница первомайской больницы
© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела Первомайска со стороны ВСУ
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела Первомайска со стороны ВСУ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 фев – РИА Новости. Сотрудница попавшей под удар украинских войск больницы Первомайска скончалась от полученных в Новый Год ранений, сообщил мэр города Сергей Калягин.
"Спустя более чем месяц борьбы за жизнь после тяжелых ранений, полученных в результате обстрела 31 декабря 2022 года, скончалась сотрудница Первомайской центральной городской многопрофильной больницы, женщина 1975 года рождения. Из-за действий преступного киевского режима ещё один несовершеннолетний ребёнок из города Первомайска остался без матери" - сообщил Калягин в своем Telegram-канале.
Он выразил соболезнования родным и близким погибшей. Со слов Калягина, жертвами обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины с февраля прошлого года стали уже 22 мирных жителя на подведомственной мэру территории.
Ранее сообщалось, что при обстреле из РСЗО HIMARS украинскими силовиками больницы в Первомайске в ЛНР вечером 31 декабря погибли шесть человек, среди которых - пациенты и медперсонал. Атака на больницу производилась в два этапа – после первого обстрела удар пришелся по приехавшим на место происшествия врачам.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.