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Умерла раненая сотрудница обстрелянной ВСУ больницы в Первомайске - РИА Новости, 11.02.2023
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https://ria.ru/20230211/pogibshaya-1851417035.html
Умерла раненая сотрудница обстрелянной ВСУ больницы в Первомайске
Умерла раненая сотрудница обстрелянной ВСУ больницы в Первомайске - РИА Новости, 11.02.2023
Умерла раненая сотрудница обстрелянной ВСУ больницы в Первомайске
Сотрудница попавшей под удар украинских войск больницы Первомайска скончалась от полученных в Новый Год ранений, сообщил мэр города Сергей Калягин. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T16:18
2023-02-11T16:18
специальная военная операция на украине
в мире
первомайск
сша
украина
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ЛУГАНСК, 11 фев – РИА Новости. Сотрудница попавшей под удар украинских войск больницы Первомайска скончалась от полученных в Новый Год ранений, сообщил мэр города Сергей Калягин. Он выразил соболезнования родным и близким погибшей. Со слов Калягина, жертвами обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины с февраля прошлого года стали уже 22 мирных жителя на подведомственной мэру территории. Ранее сообщалось, что при обстреле из РСЗО HIMARS украинскими силовиками больницы в Первомайске в ЛНР вечером 31 декабря погибли шесть человек, среди которых - пациенты и медперсонал. Атака на больницу производилась в два этапа – после первого обстрела удар пришелся по приехавшим на место происшествия врачам. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221231/bolnitsa-1842665136.html
первомайск
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в мире, первомайск, сша, украина, bae systems, lockheed martin , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Первомайск, США, Украина, BAE Systems, Lockheed Martin , Вооруженные силы Украины
16:18 11.02.2023
 
Умерла раненая сотрудница обстрелянной ВСУ больницы в Первомайске

Умерла раненная при обстреле в канун Нового года сотрудница первомайской больницы

© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела Первомайска со стороны ВСУ
Последствия обстрела Первомайска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела Первомайска со стороны ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 фев – РИА Новости. Сотрудница попавшей под удар украинских войск больницы Первомайска скончалась от полученных в Новый Год ранений, сообщил мэр города Сергей Калягин.
"Спустя более чем месяц борьбы за жизнь после тяжелых ранений, полученных в результате обстрела 31 декабря 2022 года, скончалась сотрудница Первомайской центральной городской многопрофильной больницы, женщина 1975 года рождения. Из-за действий преступного киевского режима ещё один несовершеннолетний ребёнок из города Первомайска остался без матери" - сообщил Калягин в своем Telegram-канале.
Он выразил соболезнования родным и близким погибшей. Со слов Калягина, жертвами обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины с февраля прошлого года стали уже 22 мирных жителя на подведомственной мэру территории.
Ранее сообщалось, что при обстреле из РСЗО HIMARS украинскими силовиками больницы в Первомайске в ЛНР вечером 31 декабря погибли шесть человек, среди которых - пациенты и медперсонал. Атака на больницу производилась в два этапа – после первого обстрела удар пришелся по приехавшим на место происшествия врачам.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
Реактивная система залпового огня MLRS ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
31 декабря 2022, 19:53Специальная военная операция на Украине
Власти Первомайска: целью ударов ВСУ из HIMARS стала больница
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПервомайскСШАУкраинаBAE SystemsLockheed MartinВооруженные силы Украины
 
 
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