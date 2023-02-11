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В ФРГ начнут обучать украинских военных управлению Leopard 2, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.02.2023
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В ФРГ начнут обучать украинских военных управлению Leopard 2, сообщили СМИ
В ФРГ начнут обучать украинских военных управлению Leopard 2, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.02.2023
В ФРГ начнут обучать украинских военных управлению Leopard 2, сообщили СМИ
Обучение украинских танкистов управлению и обслуживанию поставляемых Германией и союзниками танков Leopard 2 стартует со следующей недели, но обучить украинцев... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T23:10
2023-02-11T23:10
украина
нато
бундесвер германии
борис писториус
германия
в мире
вооруженные силы украины
leopard 2
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Обучение украинских танкистов управлению и обслуживанию поставляемых Германией и союзниками танков Leopard 2 стартует со следующей недели, но обучить украинцев успеют лишь самым основам, сообщает издание Spiegel со ссылкой на свои источники. "Бундесвер на следующей неделе начнет подготовку украинских экипажей на танке Leopard 2", - пишет издание. Как раньше анонсировал министр обороны страны Борис Писториус, в Германию из Польши уже переброшены первые группы украинских военных. Обучение будет проходить на полигоне близ нижнесаксонского города Мунстер, где уже проходят тренировки украинских солдат управлению БМП Marder. Как пишет Spiegel, бундесвер планирует проводить ускоренное обучение, чтобы украинские экипажи в течение шести - восьми недель обучились азам обслуживания немецкого танка. Из-за нехватки времени украинцев обучат лишь основам, так как подготовка экипажа обычно занимает несколько лет, отметил источник издания в оборонном ведомстве. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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украина, нато, бундесвер германии, борис писториус, германия, в мире, вооруженные силы украины, leopard 2
Украина, НАТО, Бундесвер Германии, Борис Писториус, Германия, В мире, Вооруженные силы Украины, Leopard 2
23:10 11.02.2023
 
В ФРГ начнут обучать украинских военных управлению Leopard 2, сообщили СМИ

Spiegel: в ФРГ начнут обучать украинских военных управлению Leopard 2 со следующей недели

© Фото : Bundeswehr/Marco DorowТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© Фото : Bundeswehr/Marco Dorow
Танк Leopard 2. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Обучение украинских танкистов управлению и обслуживанию поставляемых Германией и союзниками танков Leopard 2 стартует со следующей недели, но обучить украинцев успеют лишь самым основам, сообщает издание Spiegel со ссылкой на свои источники.
"Бундесвер на следующей неделе начнет подготовку украинских экипажей на танке Leopard 2", - пишет издание.
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Как раньше анонсировал министр обороны страны Борис Писториус, в Германию из Польши уже переброшены первые группы украинских военных. Обучение будет проходить на полигоне близ нижнесаксонского города Мунстер, где уже проходят тренировки украинских солдат управлению БМП Marder.
Как пишет Spiegel, бундесвер планирует проводить ускоренное обучение, чтобы украинские экипажи в течение шести - восьми недель обучились азам обслуживания немецкого танка.
Из-за нехватки времени украинцев обучат лишь основам, так как подготовка экипажа обычно занимает несколько лет, отметил источник издания в оборонном ведомстве.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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УкраинаНАТОБундесвер ГерманииБорис ПисториусГерманияВ миреВооруженные силы УкраиныLeopard 2
 
 
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