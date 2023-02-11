https://ria.ru/20230211/obstrel-1851418695.html

В Курской области бригада строителей попала под обстрел со стороны Украины

В Курской области бригада строителей попала под обстрел со стороны Украины - РИА Новости, 11.02.2023

В Курской области бригада строителей попала под обстрел со стороны Украины

Украинские военные нанесли удар по селу Гуево в Суджанском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T16:31

2023-02-11T16:31

2023-02-11T16:57

курская область

украина

происшествия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по селу Гуево в Суджанском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.По его словам, под обстрел попала бригада строителей.Он добавил, что вертолет санитарной авиации в скором времени доставит пострадавшего в Курскую областную клиническую больницу.Украинские войска практически постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230211/ukraina-1851399169.html

курская область

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, украина, происшествия