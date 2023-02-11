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В Курской области бригада строителей попала под обстрел со стороны Украины - РИА Новости, 11.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230211/obstrel-1851418695.html
В Курской области бригада строителей попала под обстрел со стороны Украины
В Курской области бригада строителей попала под обстрел со стороны Украины - РИА Новости, 11.02.2023
В Курской области бригада строителей попала под обстрел со стороны Украины
Украинские военные нанесли удар по селу Гуево в Суджанском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T16:31
2023-02-11T16:57
курская область
украина
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по селу Гуево в Суджанском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.По его словам, под обстрел попала бригада строителей.Он добавил, что вертолет санитарной авиации в скором времени доставит пострадавшего в Курскую областную клиническую больницу.Украинские войска практически постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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курская область
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курская область, украина, происшествия
Курская область, Украина, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
16:31 11.02.2023 (обновлено: 16:57 11.02.2023)
 
В Курской области бригада строителей попала под обстрел со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт сообщил о гибели человека при обстреле Суджанского района

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по селу Гуево в Суджанском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
По его словам, под обстрел попала бригада строителей.
"К сожалению, один человек погиб. Также есть раненый, он доставлен в Суджанскую ЦРБ, ему оказывается медицинская помощь", — написал губернатор.
Он добавил, что вертолет санитарной авиации в скором времени доставит пострадавшего в Курскую областную клиническую больницу.
Украинские войска практически постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьУкраинаПроисшествия
 
 
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