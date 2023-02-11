https://ria.ru/20230211/nato-1851350935.html
Авиация НАТО летом кружила над местами будущих взрывов на "Северном потоке"
Авиация НАТО летом кружила над местами будущих взрывов на "Северном потоке" - РИА Новости, 11.02.2023
Авиация НАТО летом кружила над местами будущих взрывов на "Северном потоке"
Самолеты Военно-морских сил США и Германии в июне 2022 года регулярно кружили над местами будущих взрывов на трубопроводах "Северного потока", следует из... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T03:40
2023-02-11T03:40
2023-02-11T09:14
игорь коротченко
оон
северный поток
boeing p-8 poseidon
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Самолеты Военно-морских сил США и Германии в июне 2022 года регулярно кружили над местами будущих взрывов на трубопроводах "Северного потока", следует из анализа треков в архиве Flightradar24, проведенного РИА Новости. Как написал 8 февраля в своей статье известный американский журналист Сеймур Херш, в июне прошлого года водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО Baltops, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства. В конце сентября того же года их активировали норвежцы, разрушив три из четырех газопроводов "Северный поток" в Балтийском море. Согласно данным Flightradar24, с 8 по 16 июня самолеты Германии и США P-3 Orion и P-8 Poseidon выполняли регулярные полеты над местами будущих взрывов. При этом военные борта снижались до малых высот и практически в каждом полете выключали транспондеры, поэтому некоторая часть их траекторий осталась не записана в треках портала. В частности, 8 июня американский противолодочный самолет Poseidon выполнил серию кругов над местами будущих трех взрывов на трубопроводах "Северного потока" к северо-востоку от острова Борнхольм. Затем американский самолет сменил немецкий разведчик P-3 Orion, барражировавший до этого в зоне ожидания западнее Борнхольма. Это воздушное судно выполнило "восьмерку" над местом будущего взрыва на газопроводе восточнее острова. Американский Poseidon 9 июня выполнил полеты над местами предстоящих происшествий на "Северном потоке" как северо-восточнее, так и восточнее Борнхольма. С 11 по 15 июня самолеты США Poseidon каждый день кружили именно над местами будущих диверсий, зачастую совершая множество поворотов и петель на низкой высоте. А 16 июня полеты в районе случившегося впоследствии в конце сентября инцидента снова выполнил немецкий P-3 Orion. Корреспонденту РИА Новости не удалось найти таких же конкретно ориентированных на районы будущих взрывов полетов самолетов НАТО в ближайшие несколько дней за границами периода 8-16 июня. Из доступных в архиве портала треков следует, что минимальная высота полета военных самолетов США и Германии над Балтийским морем в местах залегания газопроводов составляла менее 600 метров. Однако она могла быть еще ниже в тех частях маршрута, которые не попали на запись системы открытого мониторинга. Как отметил военный эксперт, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, вероятнее всего, самолеты НАТО в июне вели в районе газопроводов мониторинг и анализ обстановки для сопровождения работы диверсионных групп боевых пловцов. При этом специалист не исключил, что они могли уже тогда закладывать взрывчатку.Коротченко напомнил, что предполагаемая операция проводилась в зоне интенсивного судоходства. Кроме того, там активно работают средства контроля надводной и подводной обстановки.По его словам, данные с Flightradar ложатся в кейс информации, распространенной Хершем. Специалист предложил создать международную расследовательскую группу журналистов, которые занялись бы сбором фактов, обстоятельств и документов по терактам на "Северных потоках"."Должен быть создан соответствующий сайт, куда будут аккумулироваться новые данные, чтобы в дальнейшем результаты расследования были оформлены в виде полноценного доклада с презентацией его в ООН и на других международных площадках с требованием принять соответствующие меры реагирования со стороны международного сообщества на диверсионно-террористическую деятельность США", — добавил Коротченко.Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах российских экспортных газопроводов, проложенных по дну Балтийского моря. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.
https://ria.ru/20230210/potok-1851160319.html
https://ria.ru/20230210/sholts-1851049143.html
https://ria.ru/20230209/ssha-1850990786.html
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игорь коротченко, оон, северный поток, boeing p-8 poseidon
Игорь Коротченко, ООН, Северный поток, Boeing P-8 Poseidon
03:40 11.02.2023 (обновлено: 09:14 11.02.2023)
Авиация НАТО летом кружила над местами будущих взрывов на "Северном потоке"
Flightradar: самолеты НАТО в июне кружили над местами будущих взрывов на "Северном потоке"
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Самолеты Военно-морских сил США и Германии в июне 2022 года регулярно кружили над местами будущих взрывов на трубопроводах "Северного потока", следует из анализа треков в архиве Flightradar24, проведенного РИА Новости.
Как написал 8 февраля в своей статье известный американский журналист Сеймур Херш, в июне прошлого года водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО Baltops, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства. В конце сентября того же года их активировали норвежцы, разрушив три из четырех газопроводов "Северный поток
" в Балтийском море.
Согласно данным Flightradar24, с 8 по 16 июня самолеты Германии и США P-3 Orion и P-8 Poseidon выполняли регулярные полеты над местами будущих взрывов. При этом военные борта снижались до малых высот и практически в каждом полете выключали транспондеры, поэтому некоторая часть их траекторий осталась не записана в треках портала.
В частности, 8 июня американский противолодочный самолет Poseidon выполнил серию кругов над местами будущих трех взрывов на трубопроводах "Северного потока
" к северо-востоку от острова Борнхольм.
Затем американский самолет сменил немецкий разведчик P-3 Orion, барражировавший до этого в зоне ожидания западнее Борнхольма. Это воздушное судно выполнило "восьмерку" над местом будущего взрыва на газопроводе восточнее острова.
Американский Poseidon 9 июня выполнил полеты над местами предстоящих происшествий на "Северном потоке
" как северо-восточнее, так и восточнее Борнхольма.
С 11 по 15 июня самолеты США
Poseidon каждый день кружили именно над местами будущих диверсий, зачастую совершая множество поворотов и петель на низкой высоте. А 16 июня полеты в районе случившегося впоследствии в конце сентября инцидента снова выполнил немецкий P-3 Orion.
Корреспонденту РИА Новости не удалось найти таких же конкретно ориентированных на районы будущих взрывов полетов самолетов НАТО в ближайшие несколько дней за границами периода 8-16 июня.
Из доступных в архиве портала треков следует, что минимальная высота полета военных самолетов США
и Германии над Балтийским морем в местах залегания газопроводов составляла менее 600 метров. Однако она могла быть еще ниже в тех частях маршрута, которые не попали на запись системы открытого мониторинга.
Как отметил военный эксперт, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко
, вероятнее всего, самолеты НАТО в июне вели в районе газопроводов мониторинг и анализ обстановки для сопровождения работы диверсионных групп боевых пловцов. При этом специалист не исключил, что они могли уже тогда закладывать взрывчатку.
"Соответственно, им нужно было контролировать морскую акваторию на предмет наличия или отсутствия там судов, которые могли бы вскрыть проводимую операцию. А с другой стороны, при необходимости такой мониторинг позволил бы принять быстро меры по эвакуации группы подводных диверсантов, если бы у них возникли какие-то сложности или их обнаружили", — сказал он РИА Новости.
Коротченко напомнил, что предполагаемая операция проводилась в зоне интенсивного судоходства. Кроме того, там активно работают средства контроля надводной и подводной обстановки.
По его словам, данные с Flightradar ложатся в кейс информации, распространенной Хершем.
Специалист предложил создать международную расследовательскую группу журналистов, которые занялись бы сбором фактов, обстоятельств и документов по терактам на "Северных потоках".
"Должен быть создан соответствующий сайт, куда будут аккумулироваться новые данные, чтобы в дальнейшем результаты расследования были оформлены в виде полноценного доклада с презентацией его в ООН
и на других международных площадках с требованием принять соответствующие меры реагирования со стороны международного сообщества на диверсионно-террористическую деятельность США
", — добавил Коротченко.
Теракты
на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах российских экспортных газопроводов, проложенных по дну Балтийского моря. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.