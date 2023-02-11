https://ria.ru/20230211/nato-1851350935.html

Авиация НАТО летом кружила над местами будущих взрывов на "Северном потоке"

Авиация НАТО летом кружила над местами будущих взрывов на "Северном потоке" - РИА Новости, 11.02.2023

Авиация НАТО летом кружила над местами будущих взрывов на "Северном потоке"

Самолеты Военно-морских сил США и Германии в июне 2022 года регулярно кружили над местами будущих взрывов на трубопроводах "Северного потока", следует из... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T03:40

2023-02-11T03:40

2023-02-11T09:14

игорь коротченко

оон

северный поток

boeing p-8 poseidon

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Самолеты Военно-морских сил США и Германии в июне 2022 года регулярно кружили над местами будущих взрывов на трубопроводах "Северного потока", следует из анализа треков в архиве Flightradar24, проведенного РИА Новости. Как написал 8 февраля в своей статье известный американский журналист Сеймур Херш, в июне прошлого года водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО Baltops, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства. В конце сентября того же года их активировали норвежцы, разрушив три из четырех газопроводов "Северный поток" в Балтийском море. Согласно данным Flightradar24, с 8 по 16 июня самолеты Германии и США P-3 Orion и P-8 Poseidon выполняли регулярные полеты над местами будущих взрывов. При этом военные борта снижались до малых высот и практически в каждом полете выключали транспондеры, поэтому некоторая часть их траекторий осталась не записана в треках портала. В частности, 8 июня американский противолодочный самолет Poseidon выполнил серию кругов над местами будущих трех взрывов на трубопроводах "Северного потока" к северо-востоку от острова Борнхольм. Затем американский самолет сменил немецкий разведчик P-3 Orion, барражировавший до этого в зоне ожидания западнее Борнхольма. Это воздушное судно выполнило "восьмерку" над местом будущего взрыва на газопроводе восточнее острова. Американский Poseidon 9 июня выполнил полеты над местами предстоящих происшествий на "Северном потоке" как северо-восточнее, так и восточнее Борнхольма. С 11 по 15 июня самолеты США Poseidon каждый день кружили именно над местами будущих диверсий, зачастую совершая множество поворотов и петель на низкой высоте. А 16 июня полеты в районе случившегося впоследствии в конце сентября инцидента снова выполнил немецкий P-3 Orion. Корреспонденту РИА Новости не удалось найти таких же конкретно ориентированных на районы будущих взрывов полетов самолетов НАТО в ближайшие несколько дней за границами периода 8-16 июня. Из доступных в архиве портала треков следует, что минимальная высота полета военных самолетов США и Германии над Балтийским морем в местах залегания газопроводов составляла менее 600 метров. Однако она могла быть еще ниже в тех частях маршрута, которые не попали на запись системы открытого мониторинга. Как отметил военный эксперт, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, вероятнее всего, самолеты НАТО в июне вели в районе газопроводов мониторинг и анализ обстановки для сопровождения работы диверсионных групп боевых пловцов. При этом специалист не исключил, что они могли уже тогда закладывать взрывчатку.Коротченко напомнил, что предполагаемая операция проводилась в зоне интенсивного судоходства. Кроме того, там активно работают средства контроля надводной и подводной обстановки.По его словам, данные с Flightradar ложатся в кейс информации, распространенной Хершем. Специалист предложил создать международную расследовательскую группу журналистов, которые занялись бы сбором фактов, обстоятельств и документов по терактам на "Северных потоках"."Должен быть создан соответствующий сайт, куда будут аккумулироваться новые данные, чтобы в дальнейшем результаты расследования были оформлены в виде полноценного доклада с презентацией его в ООН и на других международных площадках с требованием принять соответствующие меры реагирования со стороны международного сообщества на диверсионно-террористическую деятельность США", — добавил Коротченко.Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах российских экспортных газопроводов, проложенных по дну Балтийского моря. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.

https://ria.ru/20230210/potok-1851160319.html

https://ria.ru/20230210/sholts-1851049143.html

https://ria.ru/20230209/ssha-1850990786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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игорь коротченко, оон, северный поток, boeing p-8 poseidon