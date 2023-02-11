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Путин наградил сотрудников СМИ и деятелей культуры - РИА Новости, 11.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230211/nagrazhdenie-1851411106.html
Путин наградил сотрудников СМИ и деятелей культуры
Путин наградил сотрудников СМИ и деятелей культуры - РИА Новости, 11.02.2023
Путин наградил сотрудников СМИ и деятелей культуры
Президент России Владимир Путин наградил сотрудников СМИ и работников культуры: главного редактора телерадиокомпании "Мир" Радика Батыршина, директора... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T15:38
2023-02-11T15:38
культура
новости культуры
татьяна васильева (актриса)
владимир путин
центральный музей великой отечественной войны
школа современной пьесы
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил сотрудников СМИ и работников культуры: главного редактора телерадиокомпании "Мир" Радика Батыршина, директора Центрального музея Великой Отечественной войны Александра Школьника и артистку московского театра "Школа современной пьесы" Татьяну Васильеву, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. "За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Батыршина Радика Ириковича - председателя закрытого акционерного общества "Межгосудартсвенная телерадиокомпания "Мир", город Москва", - говорится в документе. Александр Школьник - директор Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов - награжден за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орденом Александра Невского. Также президент наградил артистку театра "Школа современной пьесы" Татьяну Васильеву орденом дружбы за плодотворную работу в сфере культуры и искусства.
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новости культуры, татьяна васильева (актриса), владимир путин, центральный музей великой отечественной войны, школа современной пьесы
Культура, Новости культуры, Татьяна Васильева (актриса), Владимир Путин, Центральный музей Великой Отечественной войны, Школа современной пьесы
15:38 11.02.2023
 
Путин наградил сотрудников СМИ и деятелей культуры

Путин наградил главреда "Мир" Батыршина, директора музея Школьника и актрису Васильеву

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил сотрудников СМИ и работников культуры: главного редактора телерадиокомпании "Мир" Радика Батыршина, директора Центрального музея Великой Отечественной войны Александра Школьника и артистку московского театра "Школа современной пьесы" Татьяну Васильеву, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Батыршина Радика Ириковича - председателя закрытого акционерного общества "Межгосудартсвенная телерадиокомпания "Мир", город Москва", - говорится в документе.
Александр Школьник - директор Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов - награжден за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орденом Александра Невского.
Также президент наградил артистку театра "Школа современной пьесы" Татьяну Васильеву орденом дружбы за плодотворную работу в сфере культуры и искусства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
14:09
Путин наградил орденом Мужества военкора издания Readovka Елсукову
 
КультураНовости культурыТатьяна Васильева (актриса)Владимир ПутинЦентральный музей Великой Отечественной войныШкола современной пьесы
 
 
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