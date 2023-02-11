https://ria.ru/20230211/nagrazhdenie-1851411106.html

Путин наградил сотрудников СМИ и деятелей культуры

Путин наградил сотрудников СМИ и деятелей культуры - РИА Новости, 11.02.2023

Путин наградил сотрудников СМИ и деятелей культуры

Президент России Владимир Путин наградил сотрудников СМИ и работников культуры: главного редактора телерадиокомпании "Мир" Радика Батыршина, директора... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T15:38

2023-02-11T15:38

2023-02-11T15:38

культура

новости культуры

татьяна васильева (актриса)

владимир путин

центральный музей великой отечественной войны

школа современной пьесы

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил сотрудников СМИ и работников культуры: главного редактора телерадиокомпании "Мир" Радика Батыршина, директора Центрального музея Великой Отечественной войны Александра Школьника и артистку московского театра "Школа современной пьесы" Татьяну Васильеву, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. "За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Батыршина Радика Ириковича - председателя закрытого акционерного общества "Межгосудартсвенная телерадиокомпания "Мир", город Москва", - говорится в документе. Александр Школьник - директор Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов - награжден за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орденом Александра Невского. Также президент наградил артистку театра "Школа современной пьесы" Татьяну Васильеву орденом дружбы за плодотворную работу в сфере культуры и искусства.

https://ria.ru/20230211/elsukova-1851398267.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, татьяна васильева (актриса), владимир путин, центральный музей великой отечественной войны, школа современной пьесы