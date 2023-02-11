https://ria.ru/20230211/moshennichestvo-1851354718.html

Эксперт объяснил, что делать, если мошенники оформили заем на ваше имя

Эксперт объяснил, что делать, если мошенники оформили заем на ваше имя - РИА Новости, 11.02.2023

Эксперт объяснил, что делать, если мошенники оформили заем на ваше имя

Россиянам, если мошенники оформили заем на их имя, ни в коем случае не нужно выплачивать его, а следует выполнить несколько шагов, чтобы доказать, что не они... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T06:05

2023-02-11T06:05

2023-02-11T06:55

россия

национальное бюро кредитных историй

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россиянам, если мошенники оформили заем на их имя, ни в коем случае не нужно выплачивать его, а следует выполнить несколько шагов, чтобы доказать, что не они оформили ссуду, в частности, обратиться в полицию, кредитную организацию и бюро кредитных историй, рассказал РИА Новости генеральный директор МФК "Честное слово" Андрей Петков. Он обращает внимание на то, что если мошенники взяли заем на чужое имя, то пострадавшему нельзя оплачивать долг. "По закону так вы признаете, что это вы владелец займа, и доказать обратное уже не выйдет", - объясняет эксперт. На втором этапе следует в письменном виде заказным письмом направить заявление в кредитную организацию, которая выдала ложную ссуду. В нем прописывается требование к кредитору предоставить официальный ответ с информацией о договоре микрозайма. После его получения нужно подать второе заявление в кредитную организацию, указать в нем свои ФИО, контакты, номер договора, дату выдачи ложного займа с требованием оспорить договор и удалить данные о мошенническом займе из своей кредитной истории, а также приложить копию справки из полиции и выписку из банка. Выписка докажет, что деньги поступили по чужим реквизитам. Это может быть справка об отсутствии счета, чтобы доказать отсутствие счета в банке, куда кредитор перечислил деньги, справка о наличии счетов в банке, чтобы показать разницу реквизитов счета пострадавшего и счета мошенников, или справку о движении средств по счету. "(Последнее - ред.) самый неудачный вариант. Доказать, что заем мошеннический, здесь будет сложнее всего. Немедленно закрывайте такой счет, чтобы больше им не воспользовались в незаконных целях", - отмечает Петков. И в-третьих, человек, на имя которого оформили кредит, должен пойти в бюро кредитных историй. В России их три: Национальное бюро кредитных историй, Объединенное кредитное бюро, "Скоринг бюро". "Понадобится узнать, в какое из них отправляет информацию ваш лжекредитор. Дальше требуйте убрать из своей истории две записи: о ложном долге и о запросе кредитного отчета. Ссылайтесь на ч. 4.1 ст. 8 №218-ФЗ", - заключил Петков.

https://ria.ru/20230209/moshenniki-1850703618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, национальное бюро кредитных историй