https://ria.ru/20230211/moodys-1851351981.html

Moody's понизило рейтинг Украины

Moody's понизило рейтинг Украины - РИА Новости, 11.02.2023

Moody's понизило рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что понизило рейтинг Украины с "Caa3" до "Ca" со стабильным прогнозом. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T04:09

2023-02-11T04:09

2023-02-11T04:20

украина

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что понизило рейтинг Украины с "Caa3" до "Ca" со стабильным прогнозом. "Moody's сегодня понизило долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной и местной валюте и рейтинг старшего необеспеченного долга в иностранной валюте до "Ca" с "Caa3" и поменяло прогноз на стабильный с негативного", - говорится в заявлении агентства. Отмечается, что понижение рейтинга обусловлено воздействием конфликта в стране. Стабильный прогноз в свою очередь отражает сбалансированность рисков, свойственную рейтингу "Ca".

https://ria.ru/20220714/gaz-1802319647.html

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