https://ria.ru/20230211/melitopol-1851449955.html
Сотрудники СК обследовали место обстрела частного сектора в Мелитополе
Сотрудники СК обследовали место обстрела частного сектора в Мелитополе - РИА Новости, 11.02.2023
Сотрудники СК обследовали место обстрела частного сектора в Мелитополе
Оперативная группа Следственного комитета Российской Федерации прибыла на место обстрела частного сектора города Мелитополь и обнаружила осколки,... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T20:26
2023-02-11T20:26
2023-02-11T20:37
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
мелитополь
запорожская область
вооруженные силы украины
рсзо himars
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Оперативная группа Следственного комитета Российской Федерации прибыла на место обстрела частного сектора города Мелитополь и обнаружила осколки, предположительно, от ракет системы HIMАRS, передает корреспондент РИА Новости. Следователи одними из первых прибыли на место минувшим вечером. С наступлением светлого времени суток группа вернулась для более детального осмотра и фиксации повреждений. В результате были найдены осколки, предположительно, ракет HIMARS. Кроме того, были опрошены свидетели и задокументированы повреждения инфраструктуры. Все материалы и факты будут приобщены к делу, а осколки боеприпаса будут направлены на экспертизу для установления типа оружия, передает корреспондент РИА Новости.
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Работа сотрудников СК на месте обстрела в Мелитополе
Оперативная группа СК РФ обнаружила на месте обстрела в Мелитополе осколки, предположительно, ракет системы залпового огня HIMARS американского производства
2023-02-11T20:26
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РИА Новости
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), мелитополь, запорожская область, вооруженные силы украины, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), Мелитополь, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, РСЗО HIMARS
20:26 11.02.2023 (обновлено: 20:37 11.02.2023)
Сотрудники СК обследовали место обстрела частного сектора в Мелитополе
СК обнаружил на месте обстрела в Мелитополе осколки, предположительно, ракет HIMARS