https://ria.ru/20230211/melitopol-1851449955.html

Сотрудники СК обследовали место обстрела частного сектора в Мелитополе

Сотрудники СК обследовали место обстрела частного сектора в Мелитополе - РИА Новости, 11.02.2023

Сотрудники СК обследовали место обстрела частного сектора в Мелитополе

Оперативная группа Следственного комитета Российской Федерации прибыла на место обстрела частного сектора города Мелитополь и обнаружила осколки,... РИА Новости, 11.02.2023

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2023-02-11T20:26

2023-02-11T20:37

специальная военная операция на украине

следственный комитет россии (ск рф)

мелитополь

запорожская область

вооруженные силы украины

рсзо himars

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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Оперативная группа Следственного комитета Российской Федерации прибыла на место обстрела частного сектора города Мелитополь и обнаружила осколки, предположительно, от ракет системы HIMАRS, передает корреспондент РИА Новости. Следователи одними из первых прибыли на место минувшим вечером. С наступлением светлого времени суток группа вернулась для более детального осмотра и фиксации повреждений. В результате были найдены осколки, предположительно, ракет HIMARS. Кроме того, были опрошены свидетели и задокументированы повреждения инфраструктуры. Все материалы и факты будут приобщены к делу, а осколки боеприпаса будут направлены на экспертизу для установления типа оружия, передает корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20230211/melitopol-1851343940.html

мелитополь

запорожская область

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Работа сотрудников СК на месте обстрела в Мелитополе Оперативная группа СК РФ обнаружила на месте обстрела в Мелитополе осколки, предположительно, ракет системы залпового огня HIMARS американского производства 2023-02-11T20:26 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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следственный комитет россии (ск рф), мелитополь, запорожская область, вооруженные силы украины, рсзо himars