https://ria.ru/20230211/melitopol-1851347755.html
В результате обстрела Мелитополя со стороны ВСУ погиб человек
В результате обстрела Мелитополя со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 11.02.2023
В результате обстрела Мелитополя со стороны ВСУ погиб человек
Один человек погиб при обстреле Мелитополя со стороны Украины, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T02:21
2023-02-11T02:21
2023-02-11T09:15
специальная военная операция на украине
мелитополь
украина
владимир рогов
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Один человек погиб при обстреле Мелитополя со стороны Украины, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Украинские войска в ночь на субботу обстреляли Мелитополь, сработала ПВО. Осколки одной из сбитых ракет упали на жилые частные дома."На данный момент известно об одном погибшем местном мирном жителе, еще один получил ранения и был оперативно доставлен в больницу", - написал Рогов в своем телеграм-канале.Ранее он сообщил РИА Новости, что обстрел велся из американской РСЗО HIMARS, большинство ракет сбили за чертой города.
https://ria.ru/20230209/makeevka-1850870081.html
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Кадры с места ночного обстрела частного сектора около Мелитополя
Украинские боевики нанесли удар в направлении Мелитополя. Повреждены дома частного сектора. Кадры РИА Новости с места событий.
2023-02-11T02:21
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мелитополь, украина, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Украина, Владимир Рогов
02:21 11.02.2023 (обновлено: 09:15 11.02.2023)
В результате обстрела Мелитополя со стороны ВСУ погиб человек
Рогов: при обстреле Мелитополя со стороны Украины погиб один человек