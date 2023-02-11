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В результате обстрела Мелитополя со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 11.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230211/melitopol-1851347755.html
В результате обстрела Мелитополя со стороны ВСУ погиб человек
В результате обстрела Мелитополя со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 11.02.2023
В результате обстрела Мелитополя со стороны ВСУ погиб человек
Один человек погиб при обстреле Мелитополя со стороны Украины, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T02:21
2023-02-11T09:15
специальная военная операция на украине
мелитополь
украина
владимир рогов
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Один человек погиб при обстреле Мелитополя со стороны Украины, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Украинские войска в ночь на субботу обстреляли Мелитополь, сработала ПВО. Осколки одной из сбитых ракет упали на жилые частные дома."На данный момент известно об одном погибшем местном мирном жителе, еще один получил ранения и был оперативно доставлен в больницу", - написал Рогов в своем телеграм-канале.Ранее он сообщил РИА Новости, что обстрел велся из американской РСЗО HIMARS, большинство ракет сбили за чертой города.
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Кадры с места ночного обстрела частного сектора около Мелитополя
Украинские боевики нанесли удар в направлении Мелитополя. Повреждены дома частного сектора. Кадры РИА Новости с места событий.
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мелитополь, украина, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Украина, Владимир Рогов
02:21 11.02.2023 (обновлено: 09:15 11.02.2023)
 
В результате обстрела Мелитополя со стороны ВСУ погиб человек

Рогов: при обстреле Мелитополя со стороны Украины погиб один человек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Один человек погиб при обстреле Мелитополя со стороны Украины, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Украинские войска в ночь на субботу обстреляли Мелитополь, сработала ПВО. Осколки одной из сбитых ракет упали на жилые частные дома.
"На данный момент известно об одном погибшем местном мирном жителе, еще один получил ранения и был оперативно доставлен в больницу", - написал Рогов в своем телеграм-канале.
Ранее он сообщил РИА Новости, что обстрел велся из американской РСЗО HIMARS, большинство ракет сбили за чертой города.
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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольУкраинаВладимир Рогов
 
 
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