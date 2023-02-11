https://ria.ru/20230211/melitopol-1851347755.html

В результате обстрела Мелитополя со стороны ВСУ погиб человек

В результате обстрела Мелитополя со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 11.02.2023

В результате обстрела Мелитополя со стороны ВСУ погиб человек

Один человек погиб при обстреле Мелитополя со стороны Украины, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T02:21

2023-02-11T02:21

2023-02-11T09:15

специальная военная операция на украине

мелитополь

украина

владимир рогов

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Один человек погиб при обстреле Мелитополя со стороны Украины, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Украинские войска в ночь на субботу обстреляли Мелитополь, сработала ПВО. Осколки одной из сбитых ракет упали на жилые частные дома."На данный момент известно об одном погибшем местном мирном жителе, еще один получил ранения и был оперативно доставлен в больницу", - написал Рогов в своем телеграм-канале.Ранее он сообщил РИА Новости, что обстрел велся из американской РСЗО HIMARS, большинство ракет сбили за чертой города.

https://ria.ru/20230209/makeevka-1850870081.html

мелитополь

украина

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Кадры с места ночного обстрела частного сектора около Мелитополя Украинские боевики нанесли удар в направлении Мелитополя. Повреждены дома частного сектора. Кадры РИА Новости с места событий. 2023-02-11T02:21 true PT1M59S

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мелитополь, украина, владимир рогов