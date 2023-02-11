https://ria.ru/20230211/manifestatsiya-1851455206.html

Около миллиона французов вышли на протест против пенсионной реформы

Около миллиона французов вышли на протест против пенсионной реформы - РИА Новости, 11.02.2023

Около миллиона французов вышли на протест против пенсионной реформы

Демонстрации против повышения пенсионного возраста во Франции собрали 963 тысячи человек, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД страны. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T21:22

2023-02-11T21:22

2023-02-11T21:45

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ПАРИЖ, 11 фев — РИА Новости. Демонстрации против повышения пенсионного возраста во Франции собрали 963 тысячи человек, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД страны. По информации профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), на манифестации вышли 2,5 миллиона человек. В Париже, по данным полиции, протестовали 93 тысячи человек. Организаторы же заявили о 500 тысячах участников акции. В субботу по всей Франции прошли более двухсот манифестаций против пенсионной реформы, в том числе во всех крупных городах — Марселе, Лионе, Бордо, Нанте. По данным профсоюзов, акция в Тулузе, начавшаяся утром, собрала более ста тысяч человек, в Марселе протестовали 140 тысяч. В Ренне полиции пришлось применить против манифестантов водометы, когда радикально настроенные участники акции начали забрасывать силовиков бутылками и коктейлями Молотова. В Париже шествие началось мирно, однако вскоре в колонне демонстрантов появились радикалы black bloc. Как передавал корреспондент РИА Новости, беспорядки быстро переросли в стычки с полицией. Радикалы стали забрасывать стражей порядка стеклянными бутылками, петардами и фаерами. В ответ полицейские стали оттеснять толпу и применили слезоточивый газ. Французские профсоюзы сообщили, что следующая акция пройдет в четверг, 16 февраля. При этом 7 марта профсоюзы объявят бессрочную забастовку с целью "блокировать страну" и тем самым заставить правительство отозвать проект непопулярной реформы. Ранее состоялись уже три масштабные акции протеста против изменений в пенсионной системе. На акции 7 февраля МВД насчитало 757 тысяч участников по всей Франции, а на протестах 19 и 31 января — 1,12 миллиона и 1,272 миллиона человек соответственно.Премьер-министр страны Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023-го. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.

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Наталья Макарова

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Беспорядки в Париже во время протеста против пенсионной реформы Беспорядки начались на акции протеста против пенсионной реформы в Париже, радикалы крушат витрины, вмешалась полиция 2023-02-11T21:22 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, париж