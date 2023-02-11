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В Москве за сутки госпитализировали 165 человек с COVID-19 - РИА Новости, 11.02.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230211/koronavirus-1851377843.html
В Москве за сутки госпитализировали 165 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 165 человек с COVID-19 - РИА Новости, 11.02.2023
В Москве за сутки госпитализировали 165 человек с COVID-19
За сутки в Москве выявлено 3043 случая COVID, умерли 12 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T11:16
2023-02-11T11:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 3043 случая COVID, умерли 12 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 3043, госпитализированы - 165 человек, выздоровели - 2391 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 376 326 случаев коронавируса, выздоровели 3 174 636 человек, умерли 48 014 человек.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Москва
11:16 11.02.2023
 
В Москве за сутки госпитализировали 165 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявили 3043 случая COVID-19, умерли 12 человек

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкМедик в "красной зоне" реанимационного отделения
Медик в красной зоне реанимационного отделения - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Медик в "красной зоне" реанимационного отделения . Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 3043 случая COVID, умерли 12 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 3043, госпитализированы - 165 человек, выздоровели - 2391 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 376 326 случаев коронавируса, выздоровели 3 174 636 человек, умерли 48 014 человек.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
 
 
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