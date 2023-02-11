https://ria.ru/20230211/koronavirus-1851377843.html

В Москве за сутки госпитализировали 165 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 165 человек с COVID-19 - РИА Новости, 11.02.2023

В Москве за сутки госпитализировали 165 человек с COVID-19

За сутки в Москве выявлено 3043 случая COVID, умерли 12 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T11:16

2023-02-11T11:16

2023-02-11T11:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 3043 случая COVID, умерли 12 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 3043, госпитализированы - 165 человек, выздоровели - 2391 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 376 326 случаев коронавируса, выздоровели 3 174 636 человек, умерли 48 014 человек.

https://ria.ru/20230208/koronavirus-1850520867.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва