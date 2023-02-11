https://ria.ru/20230211/koronavirus-1851377843.html
В Москве за сутки госпитализировали 165 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 165 человек с COVID-19 - РИА Новости, 11.02.2023
В Москве за сутки госпитализировали 165 человек с COVID-19
За сутки в Москве выявлено 3043 случая COVID, умерли 12 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T11:16
2023-02-11T11:16
2023-02-11T11:16
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москва
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 3043 случая COVID, умерли 12 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 3043, госпитализированы - 165 человек, выздоровели - 2391 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 376 326 случаев коронавируса, выздоровели 3 174 636 человек, умерли 48 014 человек.
https://ria.ru/20230208/koronavirus-1850520867.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Москва
В Москве за сутки госпитализировали 165 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 3043 случая COVID-19, умерли 12 человек