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Италия направит Киеву помощь - РИА Новости, 11.02.2023
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Италия направит Киеву помощь
Италия направит Киеву помощь - РИА Новости, 11.02.2023
Италия направит Киеву помощь
Италия направит Киеву помощь, согласованную в рамках НАТО и ЕС, заявил замглавы МИД Италии Эдмондо Чириелли. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T14:52
2023-02-11T14:53
в мире
россия
украина
киев
сергей лавров
олаф шольц
оон
евросоюз
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РИМ, 11 фев - РИА Новости. Италия направит Киеву помощь, согласованную в рамках НАТО и ЕС, заявил замглавы МИД Италии Эдмондо Чириелли. "Когда речь заходит о поддержке... Украины, Италия никогда не использует условное наклонение. Мы направим поддержку, согласованную в соответствии с обязательствами, принятыми в рамках НАТО и ЕС. Мы не можем отступить от уважения Устава ООН", - заявил он газете il Messaggero. Что касается возможных поставок британских истребителей, замглавы МИД подчеркнул, что у Италии не будет возражения, если они "необходимы в оборонительных целях". "Другое дело, если они используются для наступления на российскую территорию", - заявил Чириелли, отметив, что Рим получил на этот счет соответствующие заверения. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на вопрос журналиста, есть ли договоренность с Владимиром Зеленским, что Киев не будет наносить удары по территории РФ с помощью поставленного Западом оружия, ответил, что "существует консенсус". В РФ ранее не раз в этом контексте заявляли, что у России нет кредита доверия к украинской стороне. В то же время Чириелли считает, что Киев "имеет право" наносить удары по российским военным базам. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что те, кто рассуждают, что отправка Западом оружия Украине и разрешение наносить удары по территории России будет способствовать началу переговоров, неправы - результат будет противоположным: за ударами по Крыму последуют удары возмездия. В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону". В Крыму в ответ на планы Киева не раз заявляли, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя, свою историю и память, добавив, что "сполна ударят в ответ" в случае атаки Киева. Там также назвали назвал самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
https://ria.ru/20230202/pvo-1849399213.html
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в мире, россия, украина, киев, сергей лавров, олаф шольц, оон, евросоюз, нато, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, Олаф Шольц, ООН, Евросоюз, НАТО, Владимир Путин
14:52 11.02.2023 (обновлено: 14:53 11.02.2023)
 
Италия направит Киеву помощь

МИД Италии заявил, что Рим направит Киеву помощь, согласованную в рамках НАТО и ЕС

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкСтраны мира. Италия
Страны мира. Италия - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Страны мира. Италия. Архивное фото
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РИМ, 11 фев - РИА Новости. Италия направит Киеву помощь, согласованную в рамках НАТО и ЕС, заявил замглавы МИД Италии Эдмондо Чириелли.
"Когда речь заходит о поддержке... Украины, Италия никогда не использует условное наклонение. Мы направим поддержку, согласованную в соответствии с обязательствами, принятыми в рамках НАТО и ЕС. Мы не можем отступить от уважения Устава ООН", - заявил он газете il Messaggero.
Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 23:55
Глава МИД Италии рассказал, когда новую систему ПВО развернут на Украине
Что касается возможных поставок британских истребителей, замглавы МИД подчеркнул, что у Италии не будет возражения, если они "необходимы в оборонительных целях". "Другое дело, если они используются для наступления на российскую территорию", - заявил Чириелли, отметив, что Рим получил на этот счет соответствующие заверения.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на вопрос журналиста, есть ли договоренность с Владимиром Зеленским, что Киев не будет наносить удары по территории РФ с помощью поставленного Западом оружия, ответил, что "существует консенсус". В РФ ранее не раз в этом контексте заявляли, что у России нет кредита доверия к украинской стороне.
В то же время Чириелли считает, что Киев "имеет право" наносить удары по российским военным базам.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что те, кто рассуждают, что отправка Западом оружия Украине и разрешение наносить удары по территории России будет способствовать началу переговоров, неправы - результат будет противоположным: за ударами по Крыму последуют удары возмездия.
В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
В Крыму в ответ на планы Киева не раз заявляли, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя, свою историю и память, добавив, что "сполна ударят в ответ" в случае атаки Киева. Там также назвали назвал самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
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