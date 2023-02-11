https://ria.ru/20230211/gumpomosch-1851459163.html

Российские военные организовали раздачу 45,9 тонны гумпомощи в Сирии

Российские военные организовали раздачу 45,9 тонны гумпомощи в Сирии - РИА Новости, 11.02.2023

Российские военные организовали раздачу 45,9 тонны гумпомощи в Сирии

Российские военные организовали раздачу 45,9 тонны гуманитарной помощи нуждающимся после землетрясения в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T22:08

2023-02-11T22:08

2023-02-11T22:08

в мире

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские военные организовали раздачу 45,9 тонны гуманитарной помощи нуждающимся после землетрясения в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров. Уточняется, что российские военнослужащие продолжают принимать участие в ликвидации последствий землетрясения в провинциях Алеппо, Латакия, и Хама.

https://ria.ru/20230210/zemletryasenie-1851141756.html

сирия

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2023

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в мире, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии