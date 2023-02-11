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Российские военные организовали раздачу 45,9 тонны гумпомощи в Сирии - РИА Новости, 11.02.2023
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Российские военные организовали раздачу 45,9 тонны гумпомощи в Сирии
Российские военные организовали раздачу 45,9 тонны гумпомощи в Сирии - РИА Новости, 11.02.2023
Российские военные организовали раздачу 45,9 тонны гумпомощи в Сирии
Российские военные организовали раздачу 45,9 тонны гуманитарной помощи нуждающимся после землетрясения в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T22:08
2023-02-11T22:08
в мире
сирия
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские военные организовали раздачу 45,9 тонны гуманитарной помощи нуждающимся после землетрясения в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров. Уточняется, что российские военнослужащие продолжают принимать участие в ликвидации последствий землетрясения в провинциях Алеппо, Латакия, и Хама.
https://ria.ru/20230210/zemletryasenie-1851141756.html
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в мире, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Сирия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
22:08 11.02.2023
 
Российские военные организовали раздачу 45,9 тонны гумпомощи в Сирии

Российские военные организовали раздачу 45,9 тонны гумпомощи нуждающимся в Сирии

© AP Photo / Omar SanadikiРоссийские военные в Алеппо, Сирия
Российские военные в Алеппо, Сирия - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© AP Photo / Omar Sanadiki
Российские военные в Алеппо, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские военные организовали раздачу 45,9 тонны гуманитарной помощи нуждающимся после землетрясения в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
"С 6 февраля 2023 года из-под завалов спасены 47 человек, медицинская помощь оказана 256 сирийским гражданам, организована раздача нуждающимся 45,9 тонны гуманитарной помощи (продуктовых наборов и предметов первой необходимости)", - сказал Егоров на брифинге.
Уточняется, что российские военнослужащие продолжают принимать участие в ликвидации последствий землетрясения в провинциях Алеппо, Латакия, и Хама.
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