https://ria.ru/20230211/gruziya-1851436868.html

Премьер Грузии жестко ответил на просьбу Украины

Премьер Грузии жестко ответил на просьбу Украины - РИА Новости, 11.02.2023

Премьер Грузии жестко ответил на просьбу Украины

Власти Украины пытаются втянуть Грузию в конфликт с Россией, заявил премьер-министр закавказской республики Ираклий Гарибашвили, его цитирует Sputnik Грузия. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T18:44

2023-02-11T18:44

2023-02-11T19:34

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Власти Украины пытаются втянуть Грузию в конфликт с Россией, заявил премьер-министр закавказской республики Ираклий Гарибашвили, его цитирует Sputnik Грузия.Гарибашвили подчеркнул, что попытки втянуть Грузию в войну не прекращаются, но правительство проводит большую работу, чтобы предотвратить такое тяжелое испытание для страны.К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. По его словам, это "очень помогло бы Украине".Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что попытки Запада разжечь конфликт против России на Кавказе, в частности в Грузии, становятся призрачными. По мнению парламентария, Тбилиси извлек уроки из событий вокруг Абхазии и Южной Осетии и не собирается втягиваться в боевые действия "до последнего грузина".

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политика, грузия, украина, россия, ираклий гарибашвили, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, госдума рф