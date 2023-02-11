https://ria.ru/20230211/frantsiya-1851418979.html

В Париже началась акция протеста против повышения пенсионного возраста

В Париже началась акция протеста против повышения пенсионного возраста - РИА Новости, 11.02.2023

В Париже началась акция протеста против повышения пенсионного возраста

В Париже началась четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы, на акции собрались десятки тысяч человек, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T16:32

2023-02-11T16:32

2023-02-11T16:32

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франция

париж

лион

элизабет борн

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ПАРИЖ, 11 фев – РИА Новости. В Париже началась четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы, на акции собрались десятки тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости. Колонна демонстрантов начала шествие от площади Республики и завершит его ближе к вечеру на площади Нации. По оценке корреспондента РИА Новости, в акции принимают участие до 100 тысяч человек. Участники несут транспаранты ведущих французских профсоюзов, которые организуют акцию. Они скандируют лозунг "Будем бороться за пенсию в 60!". На плакатах участников можно прочитать: "Макрон (президент Франции), сам иди на пенсию, а нашу не трогай", "Не дадим нас ощипать", "Пленники работы не доживут до старости". Как отмечали в профсоюзах, акция организована в выходной день, чтобы сделать возможным участие в ней большего числа людей. В субботу по всей Франции проходят более 200 манифестаций против пенсионной реформы, в том числе, во всех крупных городах – Марселе, Лионе, Бордо, Нанте. По данным профсоюзов, манифестация в Тулузе, начавшаяся утром, собрала более 100 тысяч человек. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. Первая общенациональная забастовка против пенсионной реформы прошла по всей Франции 19 января - в этот день были проведены более 200 манифестаций по призыву восьми ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. По данным МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек, из них 80 тысяч – в Париже. Во второй общенациональной забастовке против повышения пенсионного возраста, состоявшейся 31 января, по данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), приняли участие 2,8 миллиона человек, из них 87 тысяч - в Париже. Число участников третьего дня демонстрации против пенсионной реформы значительно уступало количеству собравшихся на предыдущих акциях протеста. Так, по данным МВД страны, порядка 757 тысяч человек приняли участие во вторник в манифестациях против повышения пенсионного возраста по всей Франции, из них в Париже - 57 тысяч. Пятая манифестация против повышения пенсионного возраста во Франции состоится 16 февраля.

https://ria.ru/20230204/frantsiya-1849225660.html

https://ria.ru/20230112/reforma-1844412717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, париж, лион, элизабет борн